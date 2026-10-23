Meghan Markle se pronuncia tras investigación a su padre por posesión de pornografía infantil

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, afirmó este viernes 23 de octubre sentirse “profundamente consternada” luego de que medios británicos reportaran una investigación policial en Filipinas contra su padre, Thomas Markle, por la presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores, según reportó AFP.
En un comunicado emitido a la opinión pública, Markle señaló que sus pensamientos están con los niños que hayan podido sufrir daños y reveló detalles inéditos sobre los motivos del distanciamiento familiar que mantiene desde 2018.
La postura de la esposa del príncipe Enrique responde a informaciones publicadas por los diarios The Sun y Daily Mail, donde su hermano, Thomas Markle Jr., aseguró haber hallado material ilícito perteneciente a su padre en una antigua vivienda en Filipinas, desencadenando la apertura de las averiguaciones por parte de la policía de ese país.
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Ante esto, la duquesa precisó que en 2018 tuvo conocimiento de una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y al departamento de Protección de la Familia Real con acusaciones “preocupantes e inquietantes” contra su progenitor, asegurando que su decisión de no permitirle contacto con sus hijos obedeció únicamente al objetivo de protegerlos.
De acuerdo con lo obtenido por la agencia AFP, la Policía Metropolitana de Londres declaró estar “verificando” la información sobre la transmisión de dicha carta, aunque una fuente cercana al caso indicó a la agencia que las autoridades británicas nunca han investigado formalmente a Thomas Markle.
Por su parte, en declaraciones concedidas al Daily Mail, Thomas Markle, de 82 años, rechazó categóricamente los señalamientos desde Florida, calificándolos como un “montón de mentiras”.
Este hecho se produce en un contexto marcado por el reciente retorno de los duques de Sussex al Reino Unido junto a sus dos hijos.
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