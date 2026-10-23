Meghan Markle se pronuncia tras investigación a su padre por posesión de pornografía infantil

La duquesa de Sussex, Meghan Markle, afirmó este viernes 23 de octubre sentirse “profundamente consternada” luego de que medios británicos reportaran una investigación policial en Filipinas contra su padre, Thomas Markle, por la presunta posesión de imágenes de abusos sexuales a menores, según reportó AFP.

En un comunicado emitido a la opinión pública, Markle señaló que sus pensamientos están con los niños que hayan podido sufrir daños y reveló detalles inéditos sobre los motivos del distanciamiento familiar que mantiene desde 2018.

La postura de la esposa del príncipe Enrique responde a informaciones publicadas por los diarios The Sun y Daily Mail, donde su hermano, Thomas Markle Jr., aseguró haber hallado material ilícito perteneciente a su padre en una antigua vivienda en Filipinas, desencadenando la apertura de las averiguaciones por parte de la policía de ese país.