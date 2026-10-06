Shakira y Piqué vuelven a los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

La disputa sobre el régimen de visitas de los hijos de Shakira y Gerard Piqué ha regresado a los tribunales. La cantante y el exjugador del FC Barcelona se presentaron este martes ante un juzgado de Barcelona para revisar las condiciones acordadas tras su separación.
Los dos hijos de la expareja viven actualmente en Miami con Shakira, mientras que Piqué reside en España. Esta distancia geográfica ha convertido los desplazamientos de los menores en uno de los principales aspectos que se analizan en el proceso judicial.
El acuerdo de separación fue ratificado por ambos ante un juez de Barcelona en diciembre de 2022. Sin embargo, las circunstancias actuales han llevado a solicitar una revisión del régimen establecido entonces.
Shakira ha explicado, mediante un comunicado difundido por su agencia de prensa, que no busca reducir el tiempo que sus hijos pasan junto a su padre. Su planteamiento, según señaló, pretende repartir entre ambos progenitores la carga de los viajes entre Miami y Barcelona.
La artista propone que, cuando se trate de períodos vacacionales breves, sea Piqué quien viaje a Miami para encontrarse con los menores. De esta manera, se evitarían desplazamientos transatlánticos de corta duración que impliquen cambios de horario y alteraciones en sus rutinas.
De acuerdo con la posición expresada por Shakira, mantener a los niños durante más tiempo en su entorno habitual favorecería la continuidad de sus actividades escolares, sociales y familiares.
El tribunal deberá valorar ahora las condiciones del régimen de visitas y las propuestas planteadas por las partes, en un proceso que busca definir cómo se organizará en adelante la convivencia de los menores con sus padres.
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