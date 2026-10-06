Shakira y Piqué vuelven a los tribunales por el régimen de visitas de sus hijos

La disputa sobre el régimen de visitas de los hijos de Shakira y Gerard Piqué ha regresado a los tribunales. La cantante y el exjugador del FC Barcelona se presentaron este martes ante un juzgado de Barcelona para revisar las condiciones acordadas tras su separación.

Los dos hijos de la expareja viven actualmente en Miami con Shakira, mientras que Piqué reside en España. Esta distancia geográfica ha convertido los desplazamientos de los menores en uno de los principales aspectos que se analizan en el proceso judicial.

El acuerdo de separación fue ratificado por ambos ante un juez de Barcelona en diciembre de 2022. Sin embargo, las circunstancias actuales han llevado a solicitar una revisión del régimen establecido entonces.