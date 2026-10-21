Talenpro 2026: jóvenes convierten su talento en una fuerza solidaria

Ambos grupos coinciden en que el proceso ha exigido compromiso y constancia. Las largas jornadas de ensayo, el cansancio y la presión para que cada presentación salga bien han sido parte de una experiencia que también les ha permitido fortalecer sus vínculos.

Por su parte, los integrantes de Encanto Penonomeño, el grupo de baile de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera de Penonomé, finalista de la Zona Centro, contaron que su propuesta nació cuando su compañero César los animó a participar. Como compartían el gusto por el baile y la danza, aceptaron el desafío y comenzaron a prepararse para la competencia.

En el caso de Power Folklore Dancers, el grupo de baile con el que el Centro Educativo Guillermo Endara Gallimany (Panamá Oeste) la iniciativa surgió gracias a Mía, una de las integrantes quien desde pequeña seguía el concurso después de conocer la experiencia de una participante de su colegio. Su entusiasmo terminó contagiando a sus compañeras, con quienes decidió formar un grupo para participar.

Para los jóvenes participantes, el recorrido hasta la final ha significado mucho más que ensayos y presentaciones. La disciplina, la resiliencia y el trabajo en equipo han sido fundamentales para afrontar los desafíos del concurso, mientras que las actividades de labor social les han permitido conocer de cerca las necesidades de otras personas y comprender el alcance de sus acciones.

Salir de la zona de confort, superar el miedo y descubrir que el talento puede convertirse en una herramienta para transformar vidas son algunas de las lecciones que han marcado a los finalistas de Talenpro 2026, quienes se preparan para subir al escenario este domingo 25 de octubre, en una edición que también busca contribuir a la recuperación de las comunidades afectadas por el terremoto del pasado 9 de octubre.

La labor social, una experiencia que deja huella

Uno de los aspectos más significativos para los participantes ha sido el trabajo comunitario. Más allá de las presentaciones artísticas, los jóvenes han encontrado en esta experiencia una oportunidad para contribuir al bienestar de otras personas.

La experiencia también les permitió reflexionar sobre la posibilidad de convertirse en agentes de cambio. Para los jóvenes, las acciones que realizan hoy pueden inspirar a otros niños a involucrarse en iniciativas similares cuando crezcan.

Sin embargo, alcanzar ese propósito ha requerido superar dificultades. Los participantes mencionaron el estrés, la organización de las actividades, las cotizaciones y la coordinación de los equipos como algunos de los retos que debieron afrontar durante el proceso.

La disciplina y la unión han sido determinantes para seguir adelante. Los integrantes reconocieron que al principio algunos no se conocían bien o tenían dificultades para relacionarse, pero, con el paso de los ensayos, aprendieron a convivir y a trabajar por un objetivo común.

La experiencia en Talenpro también ha supuesto un cambio personal para varios de los participantes, quienes reconocieron que antes del concurso eran tímidos y tenían dificultades para salir de su zona de confort.

El programa les ha permitido desarrollar confianza, conocer a nuevas personas y atreverse a asumir desafíos que antes consideraban difíciles.

Ese mensaje es también el que desean transmitir a otros estudiantes que sueñan con participar en el concurso, pero que todavía dudan de sus capacidades.

Los jóvenes los animaron a intentarlo, explorar sus talentos y no permitir que el temor les impida descubrir nuevas oportunidades. Consideran que las habilidades artísticas adquieren mayor significado cuando se utilizan para aportar a la sociedad y generar un impacto positivo en otras personas.

De cara al futuro, algunos esperan continuar vinculados a iniciativas sociales y motivar a otros jóvenes a superar sus inseguridades. Otros todavía están descubriendo el camino que desean seguir, pero coinciden en que la experiencia les ha dejado aprendizajes que trascienden la competencia.

La gran final de Talenpro 2026 incluirá 12 puestas en escena y contará con artistas e invitados nacionales e internacionales. Quienes no puedan asistir presencialmente al evento, tendrán la opción de seguir la transmisión por televisión, ya que la final será emitida en cadena nacional.

Para estos jóvenes, el encuentro representa la culminación de meses de preparación, pero también la oportunidad de demostrar que el talento puede ir más allá del escenario. Su propósito, coinciden, es utilizar lo aprendido para inspirar a otros y contribuir a una sociedad más solidaria.