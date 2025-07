Infidelidad en concierto de Coldplay: Esposa de Andy compartió contundente carta

Días después de que el mundo descubriera la infidelidad del CEO de la empresa Astronomer, Andy Byron, con la gerente de Recursos Humanos de la compañía, tras ser expuestos por la Kiss cam durante un concierto de Coldplay. La esposa del involucrado compartió una carta en la que afirma que lo va a dejar.

La carta:

“Hola a todos: Soy Megan Kerrigan Byron y hoy estoy viviendo el momento más difícil de mi vida. Jamás imaginé que terminaría empujada al ojo público por algo así. Jamás pensé que el hombre con quien construí una familia, en quien confié ciegamente, sería capaz de humillarme de esta forma.

Siempre creí que mi matrimonio con Andy Byron estaba cimentado en la confianza, el respeto y un amor verdadero... Cada vez que él me decía que tenía “algo importante en el trabajo” y que no podía llegar a casa temprano... yo le creí.

Ingenuamente pensé que estaba luchando por nuestra familia, por nuestros hijos.

Pero ese beso. Ese maldito beso en el concierto, captado por las cámaras, destrozó todo.

Ver a Andy y Kristen Cabot abrazados, besándose y apartándose nerviosos cuando notaron la cámara... fue como una puñalada directa a mi dignidad. Nunca había sentido un dolor ni una humillación así, y no hay forma de describir lo asqueroso que es descubrirlo así, frente al mundo entero.

Él era el marido del que yo estaba orgullosa...

El padre que nuestros hijos admiraban...

Hoy sé que su traición no solo pisoteó mi dignidad: también traicionó a nuestra familia entera.

Por eso he tomado una decisión: lo dejo...

No puedo, ni quiero, seguir compartiendo la cama con un hombre que me mintió, que me engañó, que le falló a sus hijos y a mí.

No quiero que mis hijos crezcan mirando cada día a un padre que no los valora de verdad.

Me llevo a mis hijos y dejo atrás a este hombre repulsivo.

Porque merecemos algo MEJOR!!

Porque nadie debería quedarse donde no es amado ni respetado.

Megan Kerrigan”.