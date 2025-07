La brecha generacional amenaza los avances digitales en América Latina

Un desafío que no es solo técnico, sino humano

Un estudio de McKinsey Global Institute destaca que el 70 % de los procesos de transformación digital en empresas fracasa en alcanzar sus objetivos completos, principalmente por razones asociadas al factor humano: resistencia al cambio, falta de habilidades o dificultades para adaptar los procesos internos.

En América Latina, la situación adquiere matices propios. Por un lado, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la región experimenta una digitalización acelerada, impulsada por la pandemia y la necesidad de modernizar operaciones. Pero, por otro lado, persisten brechas significativas en competencias digitales básicas. Si bien las generaciones más jóvenes suelen manejar con soltura dispositivos, plataformas colaborativas y herramientas de automatización, para quienes llevan décadas desempeñándose en entornos manuales o presenciales, estos cambios pueden sentirse abruptos, confusos o incluso amenazantes.

“Muchas veces no es que no quieran aprender. Es que nadie les ha explicado desde un lugar accesible”, apunta Carla García, directora de Desarrollo de Negocios para Zoho Corporation. Sus declaraciones las dio durante el evento Zoholics Panamá 2025, donde compartió cómo la verdadera transformación digital va mucho más allá de implementar software.

Para García, el gran reto está en entender que el éxito no depende solo de cuántas herramientas se incorporan, sino de cuántas personas logran utilizarlas con confianza. “Si una empresa instala un nuevo sistema, pero el 40 % de su equipo no se siente cómodo usándolo, entonces no hay transformación real. El cambio es solo superficial”, advierte.