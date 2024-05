La FIL Panamá como motor para impulsar el turismo

“Quisiera que el Ministerio de Turismo reconociera la feria, pero no lo hace. Nosotros generamos un movimiento turístico nacional e internacional, porque traemos escritores internacionales, editoriales y visitantes de afuera”, agregó Btesh a La Estrella de Panamá .

La bonanza no solo es cultural, sino también económica, ya que evidentemente se venden miles de libros, además se movilizan muchos turistas nacionales e internacionales, que de alguna manera u otra impactan en la economía de forma positiva.

Lazos indiscutibles

Para el poeta Gorka Lasa, España y Panamá están unidos inseparablemente por una lengua y una historia común. Es importante que la cultura literaria de ambos países se fortalezca y crezca. “Yo como panameño, hijo de madre panameña y padre español, lo considero una valiosa oportunidad de hermanar aún más las dos culturas”, destacó a ‘La Decana’.

La Feria Internacional ofrece un legado muy importante, ya que es una oportunidad valiosa para escritores locales y para dar a conocer el valor literario de otros países, en este caso España, ponderó.

“Tiene un gran impacto. Personalmente he presentado casi todos mis 7 libros en distintas ediciones de la FIL y también he presentado multitud de libros de otros autores. He participado en conversatorios y mesas redondas, y conocido a muchos escritores que hoy son grandes amigos. Yo diría que la FIL de Panamá está entre uno de los eventos culturales más importantes de nuestro país. Es una actividad vital para impulsar la literatura panameña e inculcar el hábito de la lectura a las nuevas generaciones. Y también promover a nuestro país como un agente cultural valioso y de alcance internacional”.

Sobre la elección de los escritores que vendrán en nombre de España, Lasa comentó que “la selección es muy buena. No los conozco a todos. Pero te puedo hablar de Sergio Ramírez, un gran escritor nicaragüense muy reconocido, gran novelista, hoy radicado en España (...) A la poeta Yolanda Castaño, la conocí brevemente en un festival literario. Es una excelente poeta de origen gallego y escribe tanto en español como en lengua gallega”.