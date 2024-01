Las lecciones del cubo rubik

Si alguna vez se topó con un cubo Rubik, puede que le vengan recuerdos de frustración, ganas de llorar, ira o satisfacción plena.

Era 1974 cuando un joven arquitecto y escultor húngaro llamado Erno Rubik, estaba solo y aburrido en casa, sus padres se habían separado y su única hermana se había mudado a otra ciudad para estudiar medicina, en la unión de estos hechos, se le ocurrió la idea de crear un rompecabezas tridimensional.

Al paso de los años su invento llegó al mercado para convertirse en 1980 en el juguete más vendido de la historia y, debido a la cantidad de variantes que hoy existen, se eliminó la palabra “cubo” quedando como Rubik.

Tengo 45 años y no fue sino durante la pandemia que, debido a las circunstancias del momento, me topé con este juguete; sea por perseverancia o terquedad pura decidí que, si o si ya era hora de resolverlo, claro, aunque todas esas emociones volvieron a aflorar; ahora como adulto quise encontrar una solución dejando a un lado la pasión para que jugara más con mi razón, ríase, hoy tengo una colección de más de 15 Rubik de todo tipo: 3x3, 2x2, Megaminx, Pyramix, Penrose, Barrel, Twist, etc., y si, todos resueltos.

Sin embargo, lo más importante amigo lector es que, pasadas las frustraciones e iras, este juguete tiene lecciones interesantes que quiero compartirle.