Panamá, con el ‘jazz’ en la sangre

Diversas voces

Estos planteamientos los sostiene una serie de investigadores e historiadores que fueron entrevistados tanto en Panamá como en Estados Unidos, así como archivos y otras fuentes documentales, proceso que para los productores ha sido muy enriquecedor. “Hemos ido descubriendo muchas cosas que no nos imaginamos. El propio director del Museo de Nueva Orleans reconoce que sí, que Estados Unidos digamos vende el concepto del jazz como propio, pero que proviene de todos esos movimientos. Incluso, él menciona los movimientos africanos y en el museo hay una sección dedicada a los instrumentos africanos que llegaron a Nueva Orleans”.

Y hay muchos paralelismos; a fin de cuentas, hay un concepto igual de discriminación hacia el mundo negro, tanto en Panamá como en Estados Unidos. Hay paralelismos incluso visuales: una casa de Nueva Orleans es muy similar a una de Bocas del Toro y de algunas partes de Río Abajo. No es que unos imitaran a otros, es que pertenecían al mismo contexto sociocultural.

“El documental ha recibido mucho apoyo de personas como Ariel Pérez Price, que no es historiador, pero realizó una detallada investigación sobre Bocas del Toro y sobre la vida de Luis Russell. El documental no es solo sobre la vida de Russell, es demostrar cómo todos estos pioneros, todo este movimiento que se generó entre Panamá y Estados Unidos va formando ese sueño de pertenecer al jazz y es lo que explica el jazz de hoy, por qué tantos jóvenes quieren ir a estudiar jazz, por qué quieren salir o tocan en Panamá”, detalla Romero.

La historiadora Marixa Lasso, en su intervención, plantea que cuando los americanos vinieron a construir el Canal, Panamá ya era un país puerto y tenía todo un concepto de vida propia. “Hay antecedentes de que desde la época de Colombia esto era una ciudad portuaria y esto fortalece la idea de que no es que la música se copió en Panamá, sino que generamos nuestros propios músicos. Se desconoce el verdadero intercambio que hubo. Pérez Price menciona que hubo un año en que más de 200 barcos salieron de Panamá a Nueva Orleans y regresaron, imagínate ese intercambio...”, reflexiona el director de la cinta.

Melva Gooding, historiadora de la etnia negra, señala que el tema de la negritud fue por mucho tiempo ocultado en Panamá. Por esta razón, mucha de esta información se desconoce. “Ella rescata el aporte del negro”, comenta Romero. Esto, junto al punto de vista sociológico que aporta Gerardo Maloney, completa la imagen y el papel que tuvo el afroantillano, ayuda a descifrar cómo funciona este engranaje. “Para el afroantillano era muy importante el conocimiento musical. Maloney comenta que era frecuente que en la casa de un afroantillano hubiese un instrumento: había un piano, un clarinete y que esos aportes los traían desde su lugar de origen, o sea, llegaban a Panamá con un conocimiento musical y amor por un instrumento”.

Historiadores de otros países también aportan información. “El jazz llega a Colombia via Panamá a través de la Panamá Jazz Band en 1920; eso lo informa un historiador cartagenero, sobre la historia del jazz en Colombia. Entrevistamos al curador del Museo de New Orleans y él comenta que no hay duda de que Louis Armstrong llegaría a lo más alto. Con su talento no había forma de que no trascendiera. Pero Louis Armstrong no hubiera sido la estrella que llegó a ser si no hubiera tenido detrás a Luis Russell. Porque además de director de su orquesta, era su arreglista, era compositor, era un músico muy completo que le permitió generar ese salto”. La otra declaración interesante es la que nos da el doctor Paul Kahnn , esposo de Catherine Russell y biógrafo del jazzista panameño; “él dice que en Nueva York la orquesta de Louis Armstrong era la orquesta de Luis Russell, con Louis Armstrong poniendo el nombre. Es algo que vamos a dejar evidente en el documental”.

Luego hay un grupo importante de músicos panameños que de alguna forma fueron parte de ese movimiento de jazz; eran tres, nada más nos queda uno, se nos fueron dos en medio de la producción, y que o fueron y regresaron o se quedaron y que inspiraron a todos estos jóvenes que hoy tocan jazz, no de esos grupos de jazz que había.

Participan también, a manera de testimonio, músicos panameños, algunos residentes en Nueva York, como otros que han retornado a Panamá luego de retirarse, así como músicos locales en ejercicio y estudiantes y músicos jóvenes.

Fuimos a Estados Unidos a grabar con músicos que todavía están allá, ahí entrevistamos a Enid Lowe, Jorge Sylvester y a Frank Anderson. En Panamá, a Carlos Garnett, Reggie Johnson y Danny Clover, Billy Cobham, así como Dino Nugent, Idania Dowman y figuras como Rubén Blades, quien recientemente lanzó la producción Salswing.

“Con argumentos, fotos y testimonios se evidencia al final nuestra base de identidad de tránsito, de que somos un poco de todo; de lo que pasamos, de lo que pasa por nosotros y lo que sigue pasando. Seguimos recibiendo música. La seguimos transformando, la seguimos exportando, vienen acá y nos comparten. Esto definitivamente no es algo que ocurra en otros países. Puede haber otros con características parecidas, pero realmente esta ha sido nuestra historia”. Sostiene Xochil Vergara, productora de Soñar el jazz.

Sumado a la construcción de la historia a través entrevistas está la búsqueda de material documental en la Librería del Congreso, páginas de organizaciones e instituciones educativas ligadas con el género y algunos libros, como el de Benjamín Lapidus, que dedica un capítulo completo a la influencia de los músicos panameños en Nueva York.