Las reflexiones que aportan ‘Los cuentos de Tito Tití’

La mofa de la intelectualidad

Por otro lado, mientras celebra la bondad de la educación continua que cultiva la sapiencia a diario, el autor también realiza una crítica mordaz a quien se crea moralmente superior que el resto de las personas por el simple hecho de ser sabio.

“Es una de las lecciones difíciles que la vida me enseño: entender que la acumulación de conocimientos por sí sola, no nos hace moralmente superiores a nadie. Mientras uno sabe más pues uno sabe menos a la vez. El personaje de Tito Tití juega con eso. Él es alguien irreverente pero también muy sabio. La historia hace burla de esa intelectualidad exagerada pero, a la vez, también la respeta e intenta enseñarnos algo a través de ella. Yo puedo pasar mi vida como esos personajes borgianos que se encierran en la biblioteca acumulando un conocimiento que si no lo transmito a los demás, entonces es un conocimiento inútil. Si no es un conocimiento que está sirviendo a los demás y que tiene un impacto en la gente, entonces ¿de qué vale? Eso es justamente igual a la acumulación de bienes. Si acumulo recursos y capital y no los pongo al servicio de la sociedad, entonces lo estoy acumulando para mí de una manera vaga e improductiva”, dijo.

A esto añade la situación de quinenes no pueden interactuar con otras personas con las que no se sienta cómodo. Por ello, Garibaldi hace énfasis en la necesidad de una educación integral que no solo contemple el aspecto académico de los alumnos sino que entienda que el desarrollo del niño y el adolescente pueda desarrollar habilidades que le faciliten, por ejemplo, el poder interactuar con otras personas.

“Nosotros tenemos que estimular a los niños para que desarrollen en esas áreas como el arte, el deporte y todos esos aspectos que hacen del ser humano una persona integral y balanceada. Siendo una persona introvertida, recuerdo que una vez salí de la escuela secundaria, me di cuenta de lo necesario que era poder interactuar con los demás y no encasillarme en el mundo de mis libros y mi espacio interior. Tengo que salir, tengo que buscar contactos, tengo que trabajar en equipo con los demás y el haber realizado este libro significó un aprendizaje muy grande para mí en ese aspecto porque es un proyecto que involucra a muchas personas”, recordó.

Garibaldi se encuentra actualmente trabajando en un segundo libro sobre las aventuras de Tito Tití. Por lo pronto, el libro Los cuentos de Tito Tití ya se encuentra a la venta y se puede conseguir en la página web www.titotiti.com así como en Amazon.