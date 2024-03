Las tres etapas de una emoción

Primera etapa, la situación

La primera parte en la que la mayoría de nosotros pensamos cuando nos enfrentamos a una emoción, es la situación misma.

Digamos que estoy caminando por la calle y me encuentro con un viejo amigo, ahí ya estamos sintiendo, queramos o no, una emoción en particular. El evento o situación es el detonante que abre todo un mar de experiencias internas y por supuesto nuestras emociones. El evento también podría ser, yo en casa esa noche recordando que me encontré con este viejo amigo, y ello también podría desencadenar una vez más emociones mixtas.

Hay eventos que nos traen buenos recuerdos como también malos, es ahí donde nacen las fobias, excitación, amor, odio, alivio, prudencia, y todas esas sensaciones de las 450 que le mencioné antes.