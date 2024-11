Laviery debuta como solista

Luego, se unió a un coro de iglesia, en el que eventualmente se convirtió en director y grabaron un álbum de rock católico. Cuenta a este medio que la producción discográfica se grabó durante la pandemia; como no sabía cómo producir ni tenía dinero para contratar a un productor, buscó tutoriales en YouTube y lo grabaron en su casa.

Recientemente, Laviery recibió el reconocimiento a Mejor Producción Musical del Año en los Premios Victoria de Panamá, compitiendo con artistas de renombre internacional como Boza.

“Hasta ahora ha sido uno de los mayores logros de mi carrera. Gané el Premio Victoria con una canción de rock católico que hice con Marisol Carrasco. Competimos contra artistas como Boza, lo que demuestra que otros géneros y letras distintas tienen un espacio en la música actual”, destaca.

Dio el salto de productor a cantante al lanzarse como solista con su primer sencillo Bonito, una emotiva canción que explora el viaje personal hacia la transformación interior a través de conexiones humanas profundas. Este lanzamiento marca un antes y un después en la carrera de Laviery, quien, tras años de trabajar en la industria, se encuentra ahora del otro lado del estudio, presentando su voz e historias al mundo.

El videoclip de Bonito es un compilado de momentos cotidianos y especiales capturados por personas allegadas a Laviery, un reflejo visual de la esencia de la canción: la belleza de lo simple y lo cercano.

Además de su carrera como solista, sigue desarrollando su pasión como productor, trabajando con músicos de todo el mundo, especialmente desde su nueva base en Madrid.

“Este tema refleja cómo me convertí en una mejor persona gracias a las personas que me rodean, aunque no lo supiera en ese momento. El video de la canción fue editado por un amigo que se dedica al cine en Panamá y cuenta con videos enviados por 44 amigos, mostrando momentos cotidianos y felices. Quise demostrar que lo bello se encuentra en lo cotidiano”, relata.