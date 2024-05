Los influencers del narcisismo

“Usted revisa las redes sociales y todo el mundo está feliz. Tiene que ser una persona que esté muy mal para que sus publicaciones tengan un contenido triste o depresivo”, explicó Carlos Saavedra, médico psiquiatra y director general del Instituto de Salud Mental. Las declaraciones del galeno se dieron durante el IV Congreso del Instituto de Salud Mental. Durante el evento se abordó un tema que cada día tiene más cabida en Panamá y el mundo: el cambio de comportamiento del individuo por el uso de las redes sociales. “El narcisista proyecta un personaje y crea una imagen que no tiene. Es como una imagen desdoblada de sí mismo. Es esta persona que si bien es cierto, se reconoce así mismo no va a mostrar todas sus debilidades, falencias, frustraciones, sino que va a mostrar una imagen sublimada de sí mismo y la persona se la cree. Es un alter ego que la persona sublima y se la cree. Los influencers guían la conducta [del usuario] y la persona saca de sí algo que no es real”. El 98% de la población pública en sus redes sociales una imagen con una cara bien maquillada, con el mejor vestido, o divulga la comida que se está comiendo. “Nadie le va a publicar un monstruo diciendo: me siento mal, me siento horrible”, dijo Saavedra a La Estrella de Panamá. Existe esta falsa sensación de bienestar, cuando muchos internautas no están tan bien como para proyectar esa imagen. “Ese es un componente y debemos entender que una persona no nace con esta predisposición de desarrollar este modelo de conducta: la narcisista. Pero sí lo puede adquirir por la presión en el entorno en el que se encuentra”. El que se engancha con una influencia determinada es porque tenía la necesidad, ese vacío en sí mismo en su modelo de conducta o autopercepción que, requería ser guiado por otro, y este último, obviamente tiene virtudes y defectos como todo ser humano. “El usuario se deja guiar por esa influencia y esto podría ser una página, una persona, religión, grupo”, acotó. “Sí existe una tendencia en que se percibe más la existencia de narcisistas [en las redes sociales]. Basado en todo esto: expresar lo bien que me va, todo lo bueno que tengo y no necesariamente nuestras desventajas, nuestras frustraciones, que también se pueden expresar en un contexto adecuado”.

Cambio de conducto social

“Las redes sociales incitan [a la población] a estar siempre felices. Es una modificación al entramado social y no solo a los jóvenes de 18 a 25 años. También los niños, adolescentes y adultos jóvenes”, señaló el experto. A través de las redes sociales muestran una imagen que antes no era necesario mostrar. “Ahora, por la imagen que se tiene que presentar en las redes sociales muchas veces los usuarios muestran un ser que en realidad no son, y lo que producen es un personaje. Eso causa una tensión en el usuario. Existe esa necesidad de ‘postear’ un reels o un live. Publicar una vida muy buena o tan buena como la de todos los demás; esto causa estrés”. “Son condicionantes de tensión que pueden generar frustración a este niño, adolescentes, joven o adulto joven cuando no logran alcanzar este nivel de aceptación por esos likes, y definitivamente se asocia un sentimiento de infelicidad, que posteriormente los va a llevando a una sensación de no pertenecer, de ser parias sociales, o marginados. Eso lleva a que tengamos a jóvenes frustrados, infelices, porque no logran pertenecer a este mundo”. Se trata de un mundo que no es la real interacción de los seres humanos, sino una comunidad virtual, que en la actualidad se ha convertido en el foco de emociones, lo cual está sesgado, porque se trata de mostrar siempre la mejor cara y no se expresan las emociones, sostuvo el especialista. Y los niños, niñas y adolescentes son los más propensos a estar adictos a las redes sociales y aparatos electrónicos. “Los niños y adolescentes presentan adiciones a la tecnología. Los tiempos de consumo deben ser vigilados y regulados por sus cuidadores, ya sea padres, inclusive las nanas también deben tener responsabilidad de darle medición de tiempo de pantalla y esto incluye todo: computadora, televisión”. Muchas veces el niño pide la computadora y no termina haciendo la tarea. Al final los asistentes en el hogar definitivamente deben tener más funciones de vigilancia, comentó. Hay que saber manejar mucho la frustración, recomendó Saavedra. Existe una situación actualmente que afecta la conducta de todo el mundo, inclusive los adultos. “Nos acostumbramos a la inmediatez de estos aparatos, a que todo se obtiene de manera instantánea, información. Los pagos, los trámites. O sea, lo que antes tomaba un tiempo, ahora es instantáneo”. “Esa percepción de inmediatez lleva a la frustración cuando nos encontramos en una situación en la que hay que esperar por resultados, por respuestas, ya sea positivas o negativas, pero esperar es un gran problema actualmente y más entre los niños, adolescentes y jóvenes, porque están acostumbrados a la inmediatez de los aparatos de comunicación”.

Utilizar las redes sociales con honestidad

Hay que saber utilizar las herramientas que tienen al alcance para un fin específico. “Mi vida no puede ser publicada desde que me despierto hasta la noche. Las herramientas se utilizan con un bien específico, es decir si yo tengo una profesión que requiere una proyección, entonces utilizo unas herramientas, pero tratando de ser lo más honesto posible. Me presento de una manera real y honesta. Pero muchas veces lo que pasa actualmente es que se proyecta un personaje que no se es”. Si un profesional tiene la necesidad de proyectarse lo puede hacer de una forma profesional y todo de una “manera real y honesta”. Un tipo de proyección es a nivel profesional y otra a nivel social, entre amigos. “Son dos cosas distintas. Cada ámbito tiene su uso adecuado en estas herramientas”. El niño o adolescente tiene que saber utilizar las herramientas digitales, por ejemplo en los trabajos de la escuela, y en los trabajos quieren proyectarse como si se estuvieran proyectándose con sus amigos. Allí requiere supervisión de los padres y cuidadores, concluyó.