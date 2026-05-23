Los trajes de la Libertadora

El primero, un vestido en satín color marfil con falda de tul, me dejó sin aliento por su belleza. Inspirado en el estilo de los trajes de Joséphine, la consorte de Napoleón Bonaparte, tiene un talle alto, cintas y perlas en el busto, mangas abullonadas y bordes de piel en el escote y las mangas. A pesar de que la coronación de Napoleón había sido décadas antes, al parecer esta moda se mantuvo en la Nueva Granada. En el retrato de Manuela con este vestido (1828), se puede observar una capa de terciopelo rojo, bordeada en piel, también muy a la moda en los trajes de noche por influencia de aquella emperatriz. Manuela no sería la única señora vestida de esa manera en las fiestas, pues las damas de la época podían copiar modelos de la prensa de moda europea como el 'Journal des dames' o el 'Ladies monthly magazine', según se me explicó después. Pero no deja de ser un paralelo fascinante para mí que la pareja de Bolívar usara trajes inspirados en los de la esposa de Napoleón.