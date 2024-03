Moisés Sandoya: ‘La ropa a la medida puede ser sostenible’

Muchas personas recurren a la ropa de plataformas como Shein porque es barata y bonita, porque ellos copian los diseños de la alta costura o los diseñadores que existen en el mundo. Pero, añade Sandoya, es ropa que no se puede usar durante mucho tiempo, ya que es de mala calidad, y además contamina al ambiente.

“La materia prima sostenible tiene que ver con la química. Podemos transformar un residuo, como por ejemplo, la cáscara del maíz. Eso ya se ha comprobado que se puede convertir en combustible, y si se puede convertir en combustible [en ropa]. Pero en Panamá, lamentablemente, la industria química no está desarrollada para hacer eso. Se puede proponer llevar estas ideas a otros países en donde su industria lo podría hacer, para así poder crear piezas en nuestro país”.

El artista panameño se dedica desde 1998 a hacer ropa a la medida y de alta confección, convirtiéndose en un referente y experto en la materia. “La ropa a la medida es viable. Se puede llegar a hacer ropa sostenible en este país. Nosotros creamos piezas a la medida. En este país se quiere implementar lo comercial, pero la industria es muy pequeña, al ser pequeña, no se tiene una industria que se dedique a la confección de materia prima [es decir las telas y otros accesorios]”.

Para el reconocido diseñador Moisés Sandoya la ropa a la medida y de alta confección puede ser sostenible. Él no ha realizado colecciones sostenibles, pero sí muchas veces piezas sostenibles. “De hecho, hace dos años presenté una colección que se llamaba Peace, la cual estaba inspirada en la guerra. El sello de la colección, es decir la última pieza, tenía una paloma que representa la paz, la cual estaba hecha con toda la basura de la colección. Cuando la gente miraba la pieza pensaba que estaba hecha de encaje, y realmente era los pedazos de basura de la colección”.

Un arte que no se ha perdido

“La ropa a la medida [es decir] de una modista o de una costurera no se ha perdido en Panamá. Hay mucha gente que quiere coser y no ha aprendido la labor correcta porque no sabe cómo hacer las cosas. Hay que enfocarse en un patronaje básico (...) [Se necesita] que un maestro de la cultura le enseñe a estas costureras que están comenzando cómo se hacen las cosas. La docencia se debería hacer, por ejemplo, en cómo se hace el patronaje y la confección. Pero sí hay, hay maestros de la costura en Panamá, hay modistas en Panamá”, pondera.

La alta costura está muy mal utilizada, aclara Sandoya, porque el término pertenece a un gremio de diseñadores franceses. Pero eso no quiere decir que no se pueda hacer una confección a la medida con muy buena calidad.

“Hay muy buenas modistas [en Panamá], pero vamos, como ellas se llaman [a sí mismas] de ‘alta costura’ quieren cobrar un ojo de la cara. Realmente, hay prendas que son muy básicas, y no porque tengas un nombre vas a cobrar demasiado. Tienes que saber lo que estás haciendo. Porque el fashion business te dice que tú puedes ser muy bueno y hacer cosas económicas. Eso va a mantener tu marca y tu nombre. Puedes crear piezas exclusivas y a su vez económicas. También se puede hacer con un patrón básico, producirlo varias veces y venderlo económicamente. Eso es lo que va a sostener tu marca”.

Por otra parte, la moda tiene muchos parámetros. Existen estilos italianos, franceses, americanos. No todos los estilos en las temporadas son iguales. La moda es lo que le acomoda a la gente. Se debe vestir con lo que uno se sienta cómodo, que se sienta bien, recomienda.