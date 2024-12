Navidad: un llamado a recordar el verdadero milagro del amor y la humildad

A lo largo de su vida, Jesús demostró una profunda humildad, reconociendo que su fortaleza provenía de su completa dependencia del Padre. En sus propias palabras: “No puedo yo hacer nada por mí mismo... no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre, que me envió”. Este ejemplo invita a la reflexión sobre la relación con Dios y nuestra disposición a confiar plenamente en Él.

En un mensaje sobre la Navidad de 2001, el papa Francisco resalta que “para aprender a ponernos de rodillas y adorar al Señor en su humildad, y no a otros señores en su vacía opulencia, seamos como los pastores, seamos como los magos de Oriente, seamos como Jesús. He aquí la lección de la Navidad: la humildad es la gran condición de la fe, de la vida espiritual, de la santidad”.

Un poco de historia

Quienes no celebran

Por otra parte existen varias religiones y denominaciones que no celebran la Navidad por diferentes razones, generalmente relacionadas con interpretaciones teológicas, históricas o culturales. A continuación se describen algunas de ellas y sus razones:

Los Testigos de Jehová no celebran la Navidad porque consideran que no tiene un origen bíblico y está vinculada a tradiciones paganas. Creen que Jesús no nació el 25 de diciembre, ya que la fecha no se menciona en las Escrituras, y asocian las celebraciones modernas de Navidad con prácticas y símbolos no cristianos. Para ellos, la adoración debe centrarse únicamente en lo que está explícitamente establecido en la Biblia.

En el judaísmo, la Navidad no se celebra porque es una festividad cristiana centrada en la figura de Jesús como el Mesías, un concepto que el judaísmo no comparte. Los judíos celebran otras festividades propias, como Janucá, que ocurre en una época cercana, pero tiene un significado completamente diferente, relacionado con la dedicación del Templo y la lucha por la libertad religiosa.

En el islam, la Navidad no es celebrada porque Jesús es reconocido como un profeta, no como el Hijo de Dios. Los musulmanes veneran a Jesús y a su madre, María, pero no consideran su nacimiento como motivo de celebración. En cambio, tienen sus propias festividades, como el Eid al-Fitr y el Eid al-Adha, que están directamente relacionadas con los pilares de su fe.

Algunas denominaciones cristianas, como los Adventistas del Séptimo Día, los Cristadelfianos y los Cuáqueros, pueden optar por no celebrar la Navidad. Sus razones incluyen evitar el materialismo asociado con la festividad moderna, la falta de evidencia bíblica sobre la fecha de nacimiento de Jesús, o el deseo de enfocarse en prácticas más sobrias y espirituales.

En resumen, las religiones y grupos que no celebran la Navidad lo hacen generalmente por cuestiones doctrinales, históricas o porque consideran que las prácticas asociadas no son coherentes con sus enseñanzas fundamentales.