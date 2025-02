Panameños consideran esencial el seguro de viaje, pero 75 % no lo compra

Según los resultados, 58 % de los panameños considera esencial contar con un seguro de viajes al viajar en familia, mientras que 28 % afirma que “siempre es necesario” llevarlo. A pesar de estas preocupaciones, el 75 % de los encuestados admitió no haber contratado un seguro de viajes, aunque el 64 % expresó interés en adquirirlo.

¿Por qué los panameños no compran seguro de viaje?

De acuerdo con Pazmiño, “la oferta no está disponible en todos los momentos cuando uno planifica o comienza a agendar su viaje. Vemos que sí hay disponibilidad en algunas aerolíneas y en algunas agencias, pero no en todas. En algunos operadores logísticos, pero no en todos. El seguro debería estar a disposición de todos”.

La seguridad de la familia se posiciona como una prioridad para los panameños al planear sus viajes. Entre quienes han contratado un seguro de viajes, 79 % lo hizo con el propósito de proteger a sus seres queridos. “Es crucial fomentar la protección de la familia como una prioridad. Sabemos que esto es lo que más preocupa a los panameños al viajar, y un seguro de viajes brinda tranquilidad y respaldo ante imprevistos”,

El estudio también revela que la cobertura contra accidentes es el factor más importante al elegir un seguro de viajes, con el 93 % de los encuestados que prioriza esta protección. Le siguen las coberturas ante enfermedades (58 %) y contra delitos (44 %) como criterios clave al seleccionar un seguro.

Cuando se les preguntó sobre sus principales preocupaciones al viajar:

El 79 % mencionó el temor a sufrir un accidente.

El 59 % teme ser víctima de un delito.

El 53 % se preocupa por la pérdida de equipaje.

“El seguro de viajes no solo ofrece protección financiera, sino también tranquilidad mental. Saber que tienes respaldo ante lo inesperado permite disfrutar plenamente de cada experiencia, ya sea un viaje de placer o de negocios. Nuestra misión es brindar esa paz mental que marca la diferencia en cada aventura”, agregó Pazmiño.

El estudio se basó en una encuesta en línea realizada por Artool SPA a panelistas mayores de 18 años en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Perú y Puerto Rico. Se recopilaron 3.150 respuestas (350 por país), con un margen de error aproximado del 1.7 % y un nivel de confianza del 95 %.