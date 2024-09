Pasión por el fascinante mundo de los números

El olímpico de matemática

Desde el campus del MIT, Modes cuenta que su pasión por los números comenzó en su adolescencia, cuando empezó a participar en la Olimpiada Panameña de Matemática y se convirtió en medallista. “Mis recuerdos más felices de la secundaria”, afirma Modes al reflexionar sobre aquellas experiencias.

A lo largo de su trayectoria como olímpico de matemática, representó a Panamá en múltiples competencias internacionales, incluyendo eventos en los que participaban estudiantes de diferentes partes del mundo. El Salvador, México, el Reino Unido y Rumania fueron algunos de los países en los que Modes compitió. El joven panameño participó en la Olimpiada Centroamericana y del Caribe, en la Olimpiada Iberoamericana y la Olimpiada Internacional de Matemáticas, la más prestigiosa de todas.

En la Olimpiada Internacional de Matemáticas, considerada la cumbre de las competencias matemáticas para estudiantes preuniversitarios, Modes ganó dos medallas de bronce para Panamá. “En toda su historia, nuestro país tiene cinco medallas de bronce en esta olimpiada“, destaca Modes para subrayar la magnitud de su logro.

Ambas medallas de bronce no fueron resultado del azar. “Cuando conocí las Olimpiadas Panameñas de Matemática participé, gané medallas e ingresé al equipo nacional de matemática, en el que los otros miembros y yo recibíamos entrenamiento los sábados en la Universidad de Panamá con profesores de la Fundación Olimpiada Panameña de Matemática y algunos profesores invitados”, detalla Modes.

Y prosigue: “Fueron varios años de entrenamiento y las primeras dos veces que fui a competir no conseguí ganar medallas. Pero, ya después, como tenía más experiencia, me puse serio y me dije '¡quiero ganar una medalla!'. Me lo propuse y lo conseguí”.