La segunda vida de hoteles históricos europeos revitaliza el ‘corazón’ de las ciudades

En las principales ciudades europeas hay hoteles míticos que forman parte de la historia de estos lugares, por lo que restaurarlos da “vértigo al principio” porque es un “trozo del corazón” de los vecinos, pero darle una nueva vida es una satisfacción, según palabras del consejero delegado de RIU Hotels & Resorts, Luis Riu Güell.

Este es el caso de The Gresham en Dublín, un inmueble histórico de la capital irlandesa que data del siglo XIX y que todavía conserva sus salones victorianos, en los que se han alojado personalidades tan diversas como los presidentes de Estados Unidos Dwight Eisenhower y John Fitzgerald Kennedy y las actrices Grace Kelly o Elizabeth Taylor o el actor Richard Burton.

Ubicado en la icónica O’Connell Street, “la arteria histórica” de la capital irlandesa, es el edificio de mayor antigüedad de la cadena hotelera, precisamente en septiembre de este año se cumplió una década desde que la cadena hotelera adquirió este emblemático edificio en 2016, y realizó en él una completa remodelación efectuada en 2024.

“Significa devolver a la ciudad algo que siempre le perteneció, adaptándolo al siglo XXI”, ha comentado Riu Güel sobre estas reformas que dan una nueva vida a los edificios, al mismo tiempo que los modernizan en temas de insonorización, climatización o accesibilidad; eso sí, sin perder la esencia de su arquitectura primigenia.