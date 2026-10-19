Retiran más de 30 piezas del Museo Nacional de Colombia en medio de la ofensiva contra el ‘wokismo’

El retiro de más de 30 piezas del Museo Nacional de Bogotá, el mayor de Colombia, se convirtió en el nuevo campo de la “contrarrevolución cultural” sin “ambigüedad” que el presidente Abelardo de la Espriella dice estar librando contra el ‘wokismo’ que, afirma, amenaza “la unidad nacional y a la sociedad”.

En total fueron retirados al menos 30 afiches, fotografías y objetos de tres salas del Museo Nacional, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Entre las piezas estaban una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo; un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado ‘Balígrafo’, una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz.

De la Espriella había ordenado a la ministra de las Culturas, Paola Holguín, retirar de los espacios públicos las representaciones que considera “apología del terrorismo”, como aquellas relacionadas con Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año.

“Carlos Pizarro está más vivo que nunca y el intento de Abelardo de la Espriella por proscribir su memoria, su figura, sólo está haciendo más grande su legado de paz en Colombia”, expresó la exsenadora María José Pizarro, hija del candidato asesinado, quien defendió que su padre es “símbolo de rebeldía contra la tiranía y el oprobio”.