Diagnóstico tardío de hipertensión pulmonar eleva costos de salud

En América Latina, la patología presenta un patrón particular: afecta a personas más jóvenes en comparación con otras regiones geográficas y el diagnóstico suele confirmarse en etapas avanzadas de la enfermedad. Registros epidemiológicos como RELAHP y RELAHP II evidenciaron que la similitud de los síntomas iniciales —cansancio, dificultad respiratoria o mareos— con cuadros de ansiedad, asma o sedentarismo retarda la remisión a centros especializados.

De acuerdo con datos del estudio Carga Global de Enfermedad (GBD 2021) publicado en The Lancet Respiratory Medicine , la condición afecta a unas 192.000 personas y provoca cerca de 22.000 defunciones anuales a nivel mundial. El 62% de los casos diagnosticados corresponde a mujeres.

El retraso en la detección de la Hipertensión Arterial Pulmonar (HAP) , una enfermedad vascular poco frecuente y progresiva, compromete la supervivencia de los pacientes y multiplica los costos para los sistemas de salud en América Latina .

Barrera diagnóstica e impacto económico

Estudios internacionales señalan que hasta un 21% de los pacientes vive con manifestaciones clínicas durante más de dos años antes de recibir la confirmación diagnóstica mediante un cateterismo cardíaco derecho. Este retraso incide directamente en el pronóstico: la supervivencia a cinco años oscila entre el 50% y el 86%, dependiendo de la gravedad al momento de iniciar la intervención médica.

A la par del deterioro del paciente, el costo económico de la atención médica se incrementa a medida que la enfermedad avanza hacia etapas severas. Una revisión de publicaciones en la revista PharmacoEconomics (2025) identificó costos mensuales de hasta $14.614 en los estadios más críticos de la HAP. De forma paralela, investigaciones europeas registraron que el gasto medio anual por paciente asciende desde €46.303, unos $51.892 al cambio de hoy en fases iniciales hasta €252.176, unos $282.647 al cambio de hoy en estados avanzados.

El impacto de la enfermedad no se limita a la esfera financiera o vascular. Metaanálisis sobre salud mental en pacientes con hipertensión pulmonar revelaron que el 37.1% de la población diagnosticada padece ansiedad y un 28% presenta cuadros depresivos, derivado de la pérdida de autonomía y las limitaciones funcionales diarias.

Especialistas en salud cardiopulmonar plantearon la necesidad de fortalecer los registros epidemiológicos propios en los países de la región para orientar la formulación de políticas públicas, mejorar los mecanismos de derivación oportuna y estructurar el abordaje integral de los pacientes.