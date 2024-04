Un pedazo de la India en Panamá

Experiencia

Vásquez comentó a La Estrella de Panamá que empezó a integrarse en el movimiento Hare Krishna desde el año 2013.

“Siempre me llamó mucho la atención la cocina vegetariana y la espiritualidad. Yo iba al templo hindú y me parecía súper bonito lo que sucedía allí. Fue una vez que me hablaron del templo Hare Krishna que está en Villa Zaíta. Cuando fui quedé impactada y no sabía que se celebraba un evento de estas características como este festival. Ya para cuando yo llegué, se venía haciendo esta celebración desde hace ocho años y fue así que empecé. Me gustó mucho y me fui involucrando en muchas actividades y quedé siendo parte de la organización del festival”, dijo.

Cada vez que se termina una edición del festival, automáticamente se piensa en la próxima, así como en las actividades que se van a ofrecer y los artistas que se van a traer del extranjero para brindar una mejor experiencia a los visitantes.

“Empezamos a planificar el siguiente festival con mucha alegría, ya que vemos con mucho detalle cuáles van a ser las flores que decorarán las carrozas que estarán presentes en la edición del próximo año y además vemos otros aspectos como la comida, que siempre la tenemos pensada para todos los paladares. No le ponemos ni mucho picante ni tantos condimentos para que, de repente, las personas que prueben estos platillos por primera vez, los puedan tolerar bien. En fin, lo vivimos como una fiesta muy grande y no puedo explicar el entusiasmo y la energía que se desprende en el desfile, que es una parte importante y muy bonita, y mientras estamos en el desfile, cantamos los mantras que en sánscrito significan la liberación de la mente, y hay personas que nos comentan que mientras hacen todo esto, sienten que van flotando. Es tanta la energía espiritual y la alegría que se desprende”, resumió.

Por su parte, Sanjeev Khatwani, también organizador del Festival de la India, manifestó que el evento es una ventana hacia la cultura hindú y es una ocasión propicia para compartir lo que se celebra en ese país.

“Hace 20 años, cinco familias (amigos todos) que estábamos en Colón queríamos replicar el Festival de la India en Panamá, ya que se hacía en varios países del mundo. Uno salía con ideas para la carroza, y otro planificaba la ruta y conseguía los permisos. Cada uno trae su talento y desde ese tiempo nosotros coordinamos este evento en un esfuerzo al que se unen muchas personas y, gracias a Dios, seguimos con el mismo entusiasmo. Me motiva mucho el intercambio cultural y compartir con las comunidades panameña e hindú en estas actividades con las que se generan lazos cercanos de comunicación”, añadió.