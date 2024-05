Una clase maestra con la pianista Anna Miernik

Tan solo faltaban unos minutos antes de las nueve de la mañana del pasado sábado 27 de abril cuando la expectación se hacía notable en los rostros de quienes serían los cuatro alumnos de la pianista polaca Anna Miernik, quien ofició una clase maestra de piano en el salón F-111 de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Panamá a la que asistió La Estrella de Panamá.

Miernik –invitada por la Embajada de Polonia en Panamá en ocasión de la Fiesta Nacional de ese país del 3 de mayo, que conmemora la proclamación de la Constitución polaca– ofreció el pasado 26 de abril un recital de piano que se llevó a cabo en el Teatro Balboa en el que interpretó un repertorio que incluyó a artistas como Frédéric Chopin así como otros compositores polacos como Félix Nowowiejski, Wojciech Kilar, Michał Kleofas Ogiński e Ignacy Jan Paderewski, entre otros.

La pianista concedió una entrevista a este diario en la que detalló que esta era la segunda vez que visitaba Panamá después de hacerlo por primera vez en octubre de 2023 y manifestó que cada concierto es un generador de emociones.

“Cada concierto, no importa cuantas veces ya hayas tocado, genera muchas emociones y yo no puedo hacer un concierto sin que la música me influya. Siempre hay emociones y me conmueven mucho. Por ejemplo, hay obras de Frédéric Chopin que me hicieron pensar que su música es tan intensa y tan profunda que su vida fuera del país por la guerra tuvo que ser muy difícil”, expresó.

Miernik se refiere a un momento definitorio en la vida de Chopin, quien tuvo que emigrar de Polonia a Francia tras el fracaso de la revolución polaca de 1830 contra el Imperio ruso.

La artista sintió una afición por el piano desde los cuatro años de edad, si bien no recuerda un momento concreto en el que le tomó el gusto a este instrumento.

“Creo que el momento más importante fue lo que ocurrió después de la secundaria cuando decidí continuar con la música cuando di el paso a la Universidad y estudié piano en la Academia de Música de Cracovia. Estudiar en la universidad requirió de mucha preparación para aprobar el examen de entrada y tenía una gran ventaja porque tenía bastante práctica de las clases de piano que tomaba en el colegio”, agregó.

Una de las pasiones de Miernik es enseñar ya que asegura que siempre aprende algo de sus alumnos. “Me encanta hacerlo y es muy difícil enseñar bien si no se tiene la pasión. A mí siempre me encantaba dar clases no solo de piano a mis compañeros del colegio los ayudaba con otras asignaturas, ya sea relacionadas a la música o las básicas como las matemáticas y los idiomas, y para mí era algo muy natural tener la vocación de explicarle al otro lo que no podría entender y me satisface cuando me manifiestan que gracias a mí entendieron algo que no sabían antes con claridad”, dijo.

Miernik aconseja a los que se quieren dedicar su carrera, ya sea al piano o con cualquier otro instrumento, tener la paciencia necesaria para estudiar a diario.

“Hay que tenerle paciencia a uno mismo en el sentido de que si no puedo hacer algo en el momento, no significa que no lo voy a poder hacer. Eso significa que tengo que darme un poco más de tiempo y buscar otros caminos u otras maneras de hacer algo concreto o estudiar algo. También aconsejo que no copien lo que hace otro o empecinarse en que uno tiene que tomar clase con un profesor determinado para poder seguir adelante. Eso no es así. Cada uno puede tener su propio camino y no hay una receta específica. Como digo, hay que tener paciencia y amor por uno mismo y la actividad que uno esté realizando para llegar a ese objetivo que se quiere llegar”, resaltó la pianista.