Una gira para concienciar a la población

Sobre la gira y su importancia

Entre los servicios que serán ofertados en la gira médica se encuentran la colposcopia, toma del Papanicolaou, consulta de ginecología y atención a embarazadas.

Estas giras se realizan anualmente como parte del plan de acción de responsabilidad social del SPOG. Estas se efectuaron de manera ininterrumpida entre 2016 y 2019. Debido a la pandemia por covid-19 se suspendieron y retomaron en 2022. Este año, será la sexta gira. A la fecha, se ha beneficiado 1449 pacientes participantes de todas las giras que se han realizado, principalmente, en Veraguas y en la Comarca Ngöbe Buglé. Se atiende a población de bajos recursos.

“En 2023 no pudimos hacer la gira de la Jornada Colaborativa y Académica de Colposcopia, por los eventos de revuelta social que se vivieron en noviembre. La gira se realiza desde 2016”, detalló González a La Estrella de Panamá .

Se realiza normalmente en el mes de noviembre en el interior del país, como acción complementaria a la caminata y feria de salud que siempre se realiza en el mes de marzo, en el Domo del Parque Omar; sin embargo, debido a los hechos que se vivieron en noviembre de 2023, con la toma de las calles, la gira médica y de responsabilidad social debió suspenderse, agregó.

Tras la realización de estas giras, Hugo González, manifestó que un dato que resulta preocupante es “la falta de acceso [a los recursos para una detección temprana]. Es realmente significativo cómo con cada gira te das cuenta que aún falta mucha concienciación. El número de casos atendidos aumenta, pero no necesariamente porque los casos aumentan, si no porque se ofrecen otros espacios para prestar servicios y, sin duda, el trabajo de concienciación va haciendo la diferencia, con más mujeres que acuden en busca de atención y, por fin, más casos diagnosticados. Lo más importante para nosotros es poder realizar prevención además de detección temprana del cáncer cérvico uterino”.

La educación sexual es un compromiso de la sociedad en general y un trabajo multisectorial. Puntualmente, en la prevención del cáncer de cuello uterino, es necesario reforzar la educación sobre la prevención de infección por virus del papiloma humano. “En este sentido, debemos enfatizar en campañas de concienciación sobre el uso del profiláctico, por ejemplo, pero a la vez, facilitar el acceso a este. La vacunación contra el virus papiloma humano es un hito muy importante en la prevención de esta infección, ya que está comprobado que tiene relación con el desarrollo de cáncer cérvico uterino y su aplicación ayuda a disminuir la incidencia de este”.

Alfredo Beitía, ginecólogo colposcopista comentó sobre los mitos que existen alrededor del cáncer cuello uterino. Uno de ellos es que la sociedad piensa “es que sólo afecta a las mujeres mayores, la realidad en Panamá es que puede ocurrir a cualquier edad, donde la edad promedio para los cambios precancerosos es cuando se tiene 29 años y cáncer invasor 47 años. Es muy raro encontrarlo antes de los 20 años”.

Otro mito, añadió Beitía a este medio, es que no es posible prevenir el cáncer de cuello uterino, al contrario, “una simple prueba de Papanicolaou puede detectar células precancerosas o cancerosas, detectar a tiempo las lesiones premalignas mediante colposcopia + biopsias y ofrecer un tratamiento precoz, que evite el desarrollo del cáncer”.

La alta incidencia de cáncer cérvico uterino en nuestro país, se debe a múltiples factores, y es además, considerada la segunda causa de muerte en mujeres por cáncer ginecológico. Tiene su principal origen en la dificultad de captación de pacientes de riesgo, en edades, entre 25 a 70 años, enfatizó al también ex presidente de la SPOG.

“La tecnología actual tiene grandes avances y cuenta con pruebas de PCR [método de laboratorio que sirve para hacer muchas copias de un trozo determinado de ADN] que detectan los virus del papiloma humano de alto riesgo, con mucha sensibilidad que contribuye a mejorar esta captación. Estos pueden combinarse con el PAP. Si ambas pruebas salen negativas (PAP y VPHar [La infección por virus del papiloma humano de alto riesgo]), la posibilidad de riesgo de que el paciente tenga cáncer cervical en los próximos 5 años es muy baja (0,8%). Sin embargo si alguna de las dos resultan positivas, el paciente debe someterse al escrutinio metodológico de una colposcopia para detectar la presencia de lesiones premalignas o malignas, provocadas por el VPH de alto riesgo”, aseguró.

El médico recomendó a las mujeres “vencer las múltiples barreras que existen para que no puedan ser evaluadas adecuadamente, el miedo, la desinformación, la creencia de que 'a mi no me va a pasar', etc... Siempre es importante acudir al médico para su evaluación anual, y esta incluye la toma del PAP cada 2 años desde los 20 años y mejor aún una prueba de PCR VPH desde los 30 años”.