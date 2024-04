Mulino: ‘Los panameños hoy más que nunca, merecen unas elecciones limpias’

El candidato presidencial por los partidos Realizando Metas (RM) y Alianza, José Raúl Mulino pidió a los panameños en su cierre de campaña salir a votar este domingo 5 de mayo y cuidar los votos, tras señalar que los panameños, hoy más que nunca, merecen unas elecciones justas y limpias.

”El próximo gobierno tendrá que enfrentar innumerables retos, por lo que requerirá del esfuerzo de todos. Tendremos que deponer nuestras diferencias y trabajar duro en la misma dirección. Creo en la necesaria unidad nacional, me esforzaré en lograrla. Solo espero que acudan a mi llamado y demos un ejemplo de altruismo político”, expresó Mulino en su discurso de cierre de campaña ante miles de seguidores en un evento realizado en el Centro de Convenciones Vasco Núñez de Balboa, en el Hotel El Panamá, de la ciudad de Panamá.

Agregó que ya el pueblo está decidido y que solo falta depositar su voluntad en las urnas el 5 de mayo y ganar la presidencia para cumplirles todas sus promesas desde el día uno.

“Vamos a despertar de esta pesadilla. Vamos a despertar la economía y los empleos. Vamos a sacudir la pereza de los últimos dos gobiernos y levantar el país entre todos para terminar con el bla bla bla y que llegue el chen chen al bolsillo de todos los panameños”, precisó.

En su discurso Mulino sostuvo que más que un cierre de campaña, es el comienzo de una nueva etapa en la vida de los panameños y que después de 10 años de gobiernos que han fallado.

“Hoy tenemos una oportunidad de seguir igual o cambiar y mirar hacia el futuro con esperanza. Ustedes tendrán la libertad de escoger entre más promesas incumplidas, incertidumbre y venganzas politiqueras o volver por el camino del cambio y la prosperidad que les llevamos con el gobierno de Ricardo Martinelli”, indicó.

Tras enumerar sus ejecutorias en su carrera política y como funcionario, expresó que como Ministro de Seguridad, encabezó el equipo que recuperó el Darién que estaba en las manos de la narcoguerrilla y “empezamos días más seguros para la familia panameña”.

”Hoy les manifiesto que haré el esfuerzo para terminar con esa crisis migratoria en nuestro territorio, con respeto a los derechos humanos, y con sincera participación internacional”, dijo.

Agregó que desde entonces, a Ricardo Martinelli y a él les han hecho de todo. “Nos persiguieron y encarcelaron. A él lo inhabilitaron y conmigo lo intentaron con todo tipo de presiones. Pero nada se compara con lo que ustedes han padecido. Perdieron sus empleos y gran parte de sus ingresos. La comida, la luz y las medicinas están cada vez más caras y ustedes, cada día sienten que son más pobres. Vamos a ganar y juntos, vamos a cumplirle a nuestro pueblo, otra vez”, recalcó.

Aseguró que en su gobierno los estudiantes volverán a tener las oportunidades y herramientas para que desarrollen su talento y le darán un lugar muy especial a los deportistas, que los pueblos originarios tendrán mejor salud y educación y que los desocupados volverán a tener los empleos que merecen, bien remunerados.

Añadió a los educadores les dará un puesto especial a quienes dijo, los invitará a conversar para alcanzar acuerdos que beneficien a nuestros estudiantes y garanticen mejores condiciones para ellos.

Manifestó que se están enfrentando a un poderoso sistema que no quiere que las cosas cambien, pero advirtió que ellos no son más poderosos que la voluntad de todo un pueblo. “Iremos unidos a las urnas a votar en plancha por José Raúl Mulino y verán como el 5 de mayo vamos a arrasar”.

“Les prometo que, con el triunfo, esos ataques desaparecerán, pues la Constitución es clara cuando dice que el poder público solo emana del pueblo. Y vamos a hacer cumplir la Constitución”, remarcó.

Mulino expresó su profundo agradecimiento a Ricardo Martinelli por su confianza y por haberlo invitado a acompañarlo. “Me tocó asumir el desafío de ser el candidato presidencial del partido Realizando Metas y Alianza, reto que asumí con humildad, lealtad, responsabilidad y un poco de esa locura que se necesita para volver a cambiar este país”, precisó.

Poco antes del discurso de Mulino durante el acto de cierre de campaña se mostró un video en donde el ex presidente de la República, Ricardo Martinelli indica que Mulino no solo representa sus ideales y valores de desarrollo para Panamá, sino que también es un hombre íntegro que va a cumplirle a los panameños.

“Conozco a José Raúl desde hace 30 años. La confianza que nos tenemos, no empezó en esta campaña. Fue creciendo a través del tiempo. Ambos somos hombres de palabra y lo que prometemos lo cumplimos. En 30 años, ni yo lo he traicionado, ni él me ha traicionado a mí. Es por eso que solo confío en José Raúl Mulino para presidente. Él es un luchador que continuará mi legado del cambio para que el progreso llegue a todos”, sostuvo Martinelli.

Añadió que con tal de que Realizando Metas no llegue a la Presidencia, ese pequeño grupito de poderosos sacó del sombrero una serie de candidatos, para ver con cuál la pegaban. “Metieron a un expresidente, también a un traidor y hasta un falso mesías. Todos responden a los grandes intereses económicos de este país. Ninguno de ellos te va ayudar porque son parte del problema. La única solución es José Raúl Mulino”, afirmó el ex mandatario, quien pidió el voto para Mulino.

Manifestó al electorado que para ganar y volver a ser felices, deben salir todos a votar y demostrar que es el soberano pueblo el único que elige presidente.

“Quiero pedirles el voto para toda nuestra oferta electoral. Votando plancha al 7 por nuestros candidatos a diputados, alcaldes y representantes [...] Con Mulino presidente, vamos a volver a cambiar a Panamá, volveremos a soñar y cumplir nuestros sueños.”, concluyó Martinelli.