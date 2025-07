Geisha: la joya cafetera de Boquete que une tradición, innovación y ciencia

En el corazón de las montañas de Boquete, Panamá, donde el aire te eriza la piel y la densa neblina crea una atmósfera única, casi de película, se combina un clima exquisito y una altitud privilegiada que conforman el escenario ideal para cultivar lo que muchos consideran el mejor café del mundo: el geisha.

El café geisha es reconocido por ser uno de los más exclusivos y prestigiosos del mundo, llegando a alcanzar precios de hasta 600 dólares por libra. Sin embargo, antes de ganar fama internacional y posicionarse en la cima del mercado, este café recorrió un largo camino. Es originario de Etiopía, donde fue descubierto por primera vez en una zona montañosa llamada Gesha, de la cual proviene su nombre.

Pero fue en suelo panameño, específicamente en Boquete, en la provincia de Chiriquí, donde este grano encontró las condiciones ideales para expresar su perfil sensorial único. Gracias a la altitud, el microclima y los suelos volcánicos de la región, es aquí donde Boquete se convierte en la verdadera cuna del café geisha.

Sin embargo, lo que hoy distingue a las fincas de los caficultores que transforman esta pequeña semilla en oro líquido no es solo su entorno natural. También lo son su creatividad y su voluntad de experimentar e innovar, cualidades que han llevado al geisha panameño a alcanzar niveles jamás imaginados.

En mi recorrido por conocer las innovaciones detrás del cultivo del geisha, llegué a Elida Estate, donde el aroma cálido del café tostado invade las fosas nasales, y el constante zumbido de las máquinas en funcionamiento se entrelaza con el ritmo cotidiano de la finca. A través de los ventanales de vidrio, la vista se pierde entre hileras de cafetales, listos para comenzar el meticuloso proceso que los convertirá, eventualmente, en un humeante elixir servido en una taza. En este entorno vibrante, tuve la oportunidad de conversar con los productores de Lamastus Family Estates, propietarios de este paraíso cafetero.

El geisha es un café que requiere procesos de gran responsabilidad; trabajar con él exige ser muy cuidadoso, cada paso es crucial para lograr un geisha de calidad excepcional, sin embargo, debemos tener en cuenta que uno de los factores fundamentales que definen este café proviene de la altitud y el microclima en el que se cultiva.

Para Wilford Lamastus Jr., uno de los productores de la región y miembro de Lamastus Family Estates, la altitud el microclima son factores clave para la calidad del geisha.

“A partir de los 1.600 metros ya se empieza a notar una buena calidad, pero es realmente de los 1.800 metros hacia arriba donde se alcanza ese nivel de calidad de competencia. Y aunque no hemos realizado estudios científicos formales, lo hemos comprobado de manera empírica: catando cafés de distintas altitudes, zonas y fincas, no solo las nuestras, sino también otras durante eventos como el Best of Panama, hemos podido identificar patrones muy claros. Uno puede notar que hay ciertas regiones donde una altura le beneficia más que a otra”.

Además de contar con procesos de gran responsabilidad, el cultivo del café geisha requiere también de un cuidado meticuloso en cada etapa. En Lamastus Family Estates, este compromiso con la excelencia se refleja incluso en sus métodos de control de plagas.

Wilford Lamastus, uno de los productores más reconocidos de la región, explica que métodos utilizan para proteger los cafetales:

“Utilizamos abonos orgánicos como Crece verde y controlamos las malas hierbas con el herbicida Basta, utilizado en la agricultura orgánica. No usamos insecticidas, ya que a esta altitud no hay insectos que representen un riesgo para el café”.