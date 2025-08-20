  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 20/08/2025 15:23
Videos

Video: El Canal de Panamá proyecta una caída del 7,4 % en sus ingresos en el 2026

Canal de Panamá
Economía
“Para el año fiscal 2026 se prevé una disminución de entre 1.100 a 1.200 tránsitos (de buques), dada la situación de la economía mundial”, declaró el administrador del Canal
Lo Nuevo