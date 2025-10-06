Alerta en Panamá por casos de dengue, influenza y Oropouche, siguen en aumento

El Ministerio de Salud (MINSA), a través del Departamento de Epidemiología, presentó el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.° 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), informando sobre la situación de diversas enfermedades en el país.

Entre los principales hallazgos de la semana están:

-Influenza: Se registraron 2 defunciones, dentro de las estadísticas acumuladas del año.

-Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG): Se notificaron 363 casos, incluyendo bronconeumonías y neumonías.

-Dengue: Hasta la semana 36 se reportan 11,458 casos acumulados, de los cuales 10,161 son sin signos de alarma, 1,220 con signos de alarma y 77 casos graves.

-Chikungunya: Se mantienen 19 casos activos hasta la semana 36.

-Leishmaniasis: Se notificaron 22 casos en la semana actual.

-Malaria: Se reportaron 33 casos en la semana.

-Virus Oropouche: Se registraron 4 casos en las regiones de Panamá Este y Darién.