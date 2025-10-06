Alerta en Panamá por casos de dengue, influenza y Oropouche, siguen en aumento

El <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (MINSA)</a></b>, a través del Departamento de Epidemiología, presentó el reporte correspondiente a la semana epidemiológica N.° 36 (del 31 de agosto al 6 de septiembre de 2025), informando sobre la situación de diversas enfermedades en el país.Entre los principales hallazgos de la semana están:<b>-Influenza:</b> Se registraron <b>2 defunciones</b>, dentro de las estadísticas acumuladas del año.<b>-Infecciones Respiratorias Agudas Graves (IRAG):</b> Se notificaron <b>363 casos</b>, incluyendo bronconeumonías y neumonías.<b>-Dengue:</b> Hasta la semana 36 se reportan <b>11,458 casos acumulados</b>, de los cuales <b>10,161</b> son sin signos de alarma, <b>1,220</b> con signos de alarma y <b>77</b> casos graves.<b>-Chikungunya:</b> Se mantienen <b>19 casos activos</b> hasta la semana 36.<b>-Leishmaniasis:</b> Se notificaron <b>22 casos</b> en la semana actual.<b>-Malaria:</b> Se reportaron <b>33 casos</b> en la semana.<b>-Virus Oropouche:</b> Se registraron <b>4 casos</b> en las regiones de Panamá Este y Darién.