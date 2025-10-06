Presupuesto 2026: ¿qué modificaciones realizará la Asamblea al proyecto de ley?

La <b><a href="/tag/-/meta/comision-de-presupuesto">Comisión de Presupuesto</a></b> de la <b><a href="/tag/-/meta/asamblea-nacional">Asamblea Nacional</a></b> enviará este lunes al <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)</a></b> el documento con las recomendaciones sobre el proyecto de ley del <b><a href="/tag/-/meta/presupuesto-general-del-estado">Presupuesto General del Estado 2026</a></b>, actualmente en primer debate.Según el presidente de la Asamblea,<b><a href="/tag/-/meta/jorge-herrera"> Jorge Herrera</a></b>, las observaciones se enfocan en reforzar los recursos destinados a sectores clave como <b>salud, educación, ciencia, agro y agua potable</b>, considerados prioritarios para el próximo año fiscal.Anteriormente, el titular del MEF, <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Felipe Chapman</a></b>, ha <b>descartó un aumento del presupuesto</b> pero adelantó que sí están previstos reajustes internos dentro de las partidas vigentes.<i>'No va a ver aumento del presupuesto. Panamá le ha anunciado al país y al mundo su meta fiscal que tiene que cumplir... Este ha sido un ministerio y un gobierno que cuando realiza promesa de metas fiscales las cumple'</i>, declaró.Chapman ha manifestado que, aun con esa firme postura, está <i>'completamente flexible y abierto al diálogo'</i> con la Asamblea, y que dará un tratamiento 'constructivo' a las recomendaciones que reciban. Por su parte, Herrera explicó que el proceso no busca aumentar el monto global del presupuesto, sino <b>realizar ajustes internos</b> entre las partidas ya asignadas.<i> </i><i>'Hay que hacer un rejuego con lo presupuestado, ver de dónde se puede sacar de un lado para ponerlo en otro, dentro de la normativa del presupuesto'</i>, indicó.El diputado también mencionó que entre las solicitudes se incluyen fondos adicionales para proyectos del <b><a href="/tag/-/meta/itse-instituto-tecnico-superior-especializado-de-panama">Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)</a></b> y del<a href="/tag/-/meta/ion-instituto-oncologico-nacional"> <b>Instituto Oncológico Nacional (ION)</b></a>, así como para atender requerimientos específicos del <b><a href="/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b>.Se espera que el <b>Presupuesto General del Estado 2026</b> sea aprobado a finales de este mes, antes del cierre del actual período de sesiones ordinarias.El proyecto, presentado por el MEF, asciende a <b>$34.901 millones</b>, lo que representa un incremento de $4,181 millones respecto al presupuesto modificado de 2025.