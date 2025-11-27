  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Darine Waked
  • 27/11/2025 08:38
Videos

Video: Consejo Municipal en Colón frena estructuras de desarrollo humano, advierte el alcalde Diógenes Galván

Colón
Diógenes Galván
El alcalde colonense denunció que una mayoría del Consejo municipal echó abajo estructuras de desarrollo humano
Lo Nuevo