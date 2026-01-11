San Miguelito entre la basura: el problema que Revisalud nunca resolvió

El deficiente servicio de recolección de basura en el distrito de San Miguelito dejó de ser una queja ciudadana para convertirse en una crisis institucional provocada por la empresa concesionaria, Recicladora Vida y Salud (Revisalud S.A.).

Aunque ya no existen pequeños cerros de basura en las esquinas del sector, debido a la intervención del gobierno central y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), que desde su llegada ha recolectado alrededor de 1.253 toneladas de desechos sólidos, no siempre fue así.

A pocos días para su salida y tras casi 25 años operando el servicio, Revisalud no solo ha demostrado una incapacidad estructural para manejar los residuos del distrito, sino que, según un informe oficial de la Alcaldía de San Miguelito al que tuvo acceso exclusivo La Estrella de Panamá, fue la principal responsable del colapso sanitario registrado entre finales de 2024 e inicios de 2025.

La acumulación masiva de basura no fue producto del azar ni únicamente del incremento estacional de residuos, sino el resultado directo de una reducción anticipada, negligente e injustificada de las operaciones de Revisalud, acompañada por el incumplimiento reiterado de sus obligaciones contractuales y legales.

Los registros oficiales de recolección confirman que la empresa comenzó a retirarse del servicio desde finales de noviembre, precisamente cuando el distrito entra en su periodo de mayor generación de desechos.

Las cifras evidencian la gravedad del abandono. Entre el 24 y el 30 de noviembre ya se habían acumulado 2.588 toneladas de basura.

Para la semana del 1 al 7 de diciembre la cifra se había duplicado a 5.352 toneladas; del 8 al 14 de diciembre ascendió a 7.910; del 15 al 21 de diciembre alcanzó 10.892 y para el cierre del mes, del 22 al 31 de diciembre, la acumulación llegó a 14.251 toneladas.

Esta progresión explosiva nunca pudo ser revertida porque Revisalud, lejos de reforzar su operación, la redujo.

Ante el colapso del servicio concesionado, la Alcaldía de San Miguelito tuvo que intervenir de emergencia mediante la llamada Misión Limpieza, un programa permanente de contingencia que incluye brigadas municipales, limpieza comunitaria y la aplicación del reglamento de aseo, sustituyendo de facto a la empresa que debía garantizar el servicio.

El análisis comparativo entre la Alcaldía y Revisalud revela una conducta aún más grave: la empresa redujo su capacidad operativa justamente cuando la crisis alcanzaba su punto más crítico.

En 2025, Revisalud recolectó 8.308 toneladas frente a 10.199 toneladas en 2024, es decir, más de 1.800 toneladas menos en el periodo más sensible del año.

La caída fue dramática en la cuarta semana, cuando la empresa pasó de casi 3.000 toneladas recolectadas en 2024 a apenas 1.396 toneladas en 2025, una reducción superior al 50 %, mientras la basura ya invadía calles, comercios, centros educativos y barriadas enteras.

Los informes técnicos indican que desde la tercera semana de noviembre Revisalud cayó a un promedio de apenas 1.599 toneladas semanales, muy por debajo de su promedio histórico de 2.166 toneladas.

Esta reducción deliberada explica por qué el sistema colapsó a partir del 1 de diciembre y por qué nunca fue posible recuperar el equilibrio operativo.