Más de 270 combatientes abatidos en la peor escalada entre Afganistán y Paquistán

La <b>guerra entre <a href="/tag/-/meta/afganistan">Afganistán</a> y <a href="/tag/-/meta/pakistan">Paquistán</a></b> estalló la madrugada de este viernes 28 de febrero. La última gran escalada del conflicto comenzó cuando el <b>ejército paquistaní lanzó ataques aéreos</b> contra varias localidades afganas, entre ellas la capital, <b>Kabul</b>, así como las provincias de <b>Paktia</b> y <b>Kandahar</b>. Esta última es considerada la cuna del <b>movimiento talibán</b>, que, tras retomar el poder en 2021, gobierna el país asiático.Los <b>bombardeos paquistaníes en Afganistán</b> representan el episodio más reciente de una escalada que se venía gestando tras varios meses de <b>enfrentamientos en la frontera</b> que comparten ambos países. Las motivaciones de la ofensiva varían según la versión que cada Gobierno ha ofrecido a la opinión pública internacional.Desde el <b>Ejecutivo talibán</b> se afirma que se llevaron a cabo '<b>ataques retaliatorios</b>' en respuesta a una presunta incursión del ejército paquistaní en su territorio. En este contexto, el ministro del Interior afgano, <b>Sirajuddin Haqqani</b>, advirtió que las acciones de Pakistán podrían provocar un '<b>levantamiento armado</b>' equivalente a la <b>yihad (guerra santa)</b>.Al mismo tiempo, Haqqani instó a la <b>comunidad internacional</b> a participar en un mecanismo que conduzca a una <b>solución negociada</b> con el país vecino.Por su parte, el Ejecutivo paquistaní sostuvo que decidió poner en marcha la <b>operación Ghazab lil-Haq</b> ('Cólera por la justicia', en árabe). El teniente general <b>Ahmed Sharif Chaudhry</b> afirmó que los talibanes afganos 'deben tomar una decisión clara entre las <b>organizaciones terroristas y Paquistán</b>', al subrayar los presuntos vínculos del Gobierno talibán con <b>grupos extremistas en Asia Central</b>. Asimismo, presentó un balance en el que estimó que <b>más de 270 combatientes talibanes afganos</b> han sido abatidos, mientras que <b>12 soldados paquistaníes</b> han fallecido en los enfrentamientos registrados hasta el momento. Desde el lado afgano, se reportaron en este momento tan solo 8 militares y 20 civiles muertos (incluyendo los 17 de un bombardeo inicial en Nangarhar), según la agencia EFE.La <b>comunidad internacional pidió la desescalada del conflicto</b>. <b>China</b> solicitó un cese inmediato de las hostilidades, mientras que el <b>Reino Unido</b> hizo un llamado al sosiego. Países clave en la región, como <b>Turquía</b> y <b>Arabia Saudita</b>, también sostuvieron conversaciones con el ministro de Exteriores paquistaní para conocer los detalles más recientes de la situación.Por su parte, partidos de la oposición paquistaní como el <b>PTI del expresidente Imran Khan</b> dejaron de lado sus diferencias y cerraron filas en apoyo al Ejército.