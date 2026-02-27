Autoridad de Aduanas implementará plan 24 horas en puertos de Balboa y de Cristóbal

La Autoridad Nacional de Aduanas informó este viernes 27 de febrero, mediante un comunicado, que desde hoy y hasta el 1 de marzo se implementará un plan de contingencia con horario extraordinario de 24 horas en los puertos de Balboa y de Cristóbal.

Durante este período, los inspectores atenderán exclusivamente las declaraciones aduaneras correspondientes a los regímenes de importación, exportación y transbordo, con el objetivo de agilizar las operaciones comerciales en ambas terminales portuarias.

La entidad precisó que la medida no aplicará para el régimen de tránsito interno (TI).

En ese sentido, únicamente se autorizarán los tránsitos internos relacionados con vehículos rodantes dentro del horario regular laborable.

El plan busca optimizar los procesos logísticos y fortalecer la dinámica del comercio exterior durante los días establecidos.