Encuesta revela que Rubio y Machado encabezan apoyo ciudadano en plena transición venezolana

En medio del llamado periodo de transición política en Venezuela luego de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores este 3 de enero, una encuesta de AtlasIntel en alianza con Bloomberg revela que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y la líder opositora venezolana y Nobel de la Paz, María Corina Machado, encabezan las figuras políticas con mejor imagen entre los adultos en el país suramericano.

La medición, aplicada entre el 19 y el 25 de febrero con un margen de error de más o menos 2 puntos y representativa del territorio venezolano, muestra que Rubio obtiene una imagen positiva del 57%, mientras que Machado alcanza el 56% de percepción favorable.

Ambos son percibidos por amplios sectores como actores clave en la configuración de un futuro político más estable y próspero para Venezuela.

Por su lado, el presidente Donald Trump también figura entre los líderes mejor valorados por los venezolanos, con un 53% de imagen positiva, lo que refleja un fuerte impacto de su política exterior en Venezuela.

RECHAZO AL CHAVISMO

En contraste al apoyo de Rubio y Machado, los vinculados al chavismo tradicional registran altos niveles de rechazo.

Además de Maduro —quien enfrenta cargos federales y recompensas para lograr su captura— otros dirigentes como Diosdado Cabello y Flores obtienen cifras elevadas de imagen negativa en el sondeo.

Un ejemplo es Delcy Rodríguez quien muestra una valoración desfavorable entre los encuestados, aunque con niveles algo menos negativos que otras figuras del antiguo régimen, acumulando una mayor proporción de rechazo que de apoyo.

TRANSICIÓN

La encuesta se produce en un contexto donde el régimen interino de Rodríguez comenzó la liberación de presos políticos y ha entablado nuevos acuerdos económicos y petroleros.

Además, la Asamblea Nacional de Venezuela, lidera por el chavista Jorge Rodríguez, aprobó una cuestionada ley de amnistía.

El sondeo refleja también que la mayoría de los venezolanos proyecta un futuro económico y político más positivo en los próximos meses.