Rubio recibe a María Corina Machado: ¿qué viene para Venezuela tras la reunión?

Una imagen oficial difundida este miércoles por el Departamento de Estado de Estados Unidos captó un momento que varios analistas ya consideran simbólico para el futuro político de Venezuela: el encuentro entre el secretario de Estado, Marco Rubio, y la líder opositora venezolana María Corina Machado en la capital estadounidense.

Machado, quien agradeció la “gran conversación” con Rubio a través de sus redes sociales, subrayó el respaldo político que ha recibido de Washington y lo interpretó como una ratificación de apoyo en un momento clave para su país, luego de décadas de crisis y desafíos institucionales.

En un mensaje dirigido a sus compatriotas, la opositora recordó que 27 años de “devastación criminal” requieren unidad, esfuerzo y el apoyo de “genuinos aliados” para construir una Venezuela con democracia robusta, libertad y dignidad.

“El encuentro confirma la prioridad que el gobierno estadounidense le ha asignado a las amenazas, desafíos y oportunidades que tenemos en las Américas, muy especialmente en Venezuela”, señaló Machado, insistiendo en que con ese respaldo“lo van a lograr”.

Una reunión con impacto político

Aunque el significado real de la foto y la reunión dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos, varios aspectos destacan:

El público agradecimiento de Machado y su llamado a la unidad apuntan a una estrategia de consolidación interna dentro de la oposición venezolana, que busca permanecer relevante en el proceso de transición del país.

Rubio, por su parte, ha defendido en foros internacionales la importancia de una transición democrática y la necesidad de cooperación entre Estados Unidos y las fuerzas políticas venezolanas para enfrentar el legado de años de crisis.

Aunque Washington ha descartado planes inmediatos de usar la fuerza militar en Venezuela, según declaraciones recientes de Rubio ante legisladores, Washington continúa presionando por una apertura política y una transición que incluya elecciones libres.

¿Y ahora qué?

El mensaje de Machado se enfocó en tranquilidad y confianza: aseguró que, con el apoyo de aliados internacionales y, como ella dijo, “de la mano de Dios”, Venezuela puede encaminarse hacia una nueva etapa.

Este tipo de encuentros y su visibilidad pública generan expectativas sobre el papel que la dirigencia opositora puede jugar en un posible proceso de cambio dentro de los próximos meses.