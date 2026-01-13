  1. Inicio
  2. >  Multimedia
  3. >  Videos
Agencia EFE
  • 13/01/2026 08:01
Videos

Impaciencia marca quinta noche de espera por liberación de presos políticos en Venezuela

Venezuela
Presos Políticos
Los familiares de los presos políticos en Venezuela cumplen este lunes, entre la fe y la impaciencia, la quinta noche de espera de nuevas excarcelaciones como parte del proceso de liberación de un “número importante” de personas anunciado el pasado jueves por las autoridades
Lo Nuevo