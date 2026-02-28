  1. Inicio
Pago a jubilados y pensionados en marzo: Conozca día de depósito por ACH y entrega de cheques

Por
Emiliana Tuñón
  • 28/02/2026 14:49
La Caja de Seguro Social confirmó las fechas de pago de la primera quincena de marzo para jubilados y pensionados

Según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS), ya están definidas las fechas de pago correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de marzo para jubilados y pensionados, las cuales se efectuarán con regularidad.

De acuerdo con el cronograma, la primera quincena será depositada el miércoles 4 de marzo mediante transferencia ACH. En tanto, quienes reciben su beneficio a través de cheque físico podrán retirarlo el jueves 5 de marzo en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Caja de Seguro Social anuncia fecha de pago de la segunda quincena a jubilados y pensionados

En cuanto a la segunda quincena del mes de marzo, la CSS informó que los pagos mediante depósito directo por ACH se efectuarán el jueves 19 de marzo, conforme al calendario oficial establecido para jubilados y pensionados.

Por su parte, quienes reciben su beneficio a través de cheque físico podrán retirarlo a partir del viernes 20 de marzo en los centros de pago habilitados a nivel nacional, siguiendo la programación regular de la entidad.

La CSS recomendó a los beneficiarios verificar con anticipación su modalidad de pago —ya sea depósito bancario o cheque— y tomar las previsiones necesarias según la fecha correspondiente, a fin de evitar contratiempos y agilizar el proceso de cobro.

