Pago a jubilados y pensionados en marzo: Conozca día de depósito por ACH y entrega de cheques

Según el calendario oficial de la Caja de Seguro Social (CSS), ya están definidas las fechas de pago correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de marzo para jubilados y pensionados, las cuales se efectuarán con regularidad. De acuerdo con el cronograma, la primera quincena será depositada el miércoles 4 de marzo mediante transferencia ACH. En tanto, quienes reciben su beneficio a través de cheque físico podrán retirarlo el jueves 5 de marzo en los centros de pago habilitados a nivel nacional.

Caja de Seguro Social anuncia fecha de pago de la segunda quincena a jubilados y pensionados