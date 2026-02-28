Pago a jubilados y pensionados en marzo: Conozca día de depósito por ACH y entrega de cheques

Según el calendario oficial de la <b><a href="/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social">Caja de Seguro Social (CSS),</a></b> ya están definidas las fechas de pago correspondientes a la primera y segunda quincena del mes de marzo para jubilados y pensionados, las cuales se efectuarán con regularidad.De acuerdo con el cronograma, la primera quincena será depositada el <b>miércoles 4 de marzo mediante transferencia ACH.</b> En tanto, quienes reciben su beneficio a través de <b>cheque físico podrán retirarlo el jueves 5 de marzo </b>en los centros de pago habilitados a nivel nacional.