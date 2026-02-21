¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en marzo? Consulta el calendario

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de marzo en Panamá.

De acuerdo con el cronograma, la primera quincena se pagará el miércoles 4 de marzo mediante depósito por ACH, mientras que quienes reciben su beneficio a través de cheque físico podrán cobrar el jueves 5 de marzo.

En cuanto a la segunda quincena, los pagos por ACH se realizarán el jueves 19 de marzo. Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirarlo a partir del viernes 20 de marzo.

La CSS recomienda a los beneficiarios verificar con anticipación su modalidad de pago y tomar las previsiones necesarias según la fecha establecida en el calendario oficial.