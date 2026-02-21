  1. Inicio
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en marzo? Consulta el calendario

Fechas de pago en marzo para jubilados y pensionados en Panamá
Emiliana Tuñón
  • 21/02/2026 07:30
Jubilados y pensionados ya tienen fechas definidas para cobrar sus pagos correspondientes a marzo, informó la CSS.

La Caja de Seguro Social (CSS) dio a conocer el calendario oficial de pagos para jubilados y pensionados correspondiente al mes de marzo en Panamá.

De acuerdo con el cronograma, la primera quincena se pagará el miércoles 4 de marzo mediante depósito por ACH, mientras que quienes reciben su beneficio a través de cheque físico podrán cobrar el jueves 5 de marzo.

En cuanto a la segunda quincena, los pagos por ACH se realizarán el jueves 19 de marzo. Por su parte, los jubilados y pensionados que cobran mediante cheque podrán retirarlo a partir del viernes 20 de marzo.

La CSS recomienda a los beneficiarios verificar con anticipación su modalidad de pago y tomar las previsiones necesarias según la fecha establecida en el calendario oficial.

Jubilados y pensionados recibirán primer pago del bono permanente en abril

Los jubilados y pensionados de Panamá recibirán en el mes de abril el primer pago del bono permanente, establecido por la Ley 438 del 14 de junio de 2024.

Este bono consiste en un monto anual de 140 dólares, que se pagará en tres partes: 50 dólares en abril, 50 dólares en agosto y 40 dólares en diciembre.

La CSS aclaró que este beneficio no aplicará para las personas que se incorporaron a la planilla de pagos después de la fecha de promulgación de la ley, ya que la norma contempla únicamente a quienes eran beneficiarios en ese momento.

El bono permanente busca reforzar el ingreso de los jubilados y pensionados, garantizando un apoyo económico adicional durante el año.

