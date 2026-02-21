Cepanim aún sin registro y Cepadem con listado activo: lo que debes saber

El <b><a href="/tag/-/meta/mef-ministerio-de-economia-y-finanzas">Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) </a></b>informó que ya está disponible en su página web institucional el listado de personas que aún mantienen pendiente el cobro del <b><a href="/tag/-/meta/cepadem">Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).</a></b>La entidad explicó que el listado corresponde únicamente a beneficiarios que no han recibido el pago, pese a que el dinero fue reembolsado con anterioridad, pero quedó pendiente debido a que no fue retirado por los beneficiarios o sus herederos.El MEF aclaró que el pago se realizará exclusivamente a quienes aparezcan en el listado oficial publicado en su portal digital.<b>¿Cómo verificar si tienes un pago pendiente del Cepadem?</b>Ingresa a <b><a href="http://www.mef.gob.pa">www.mef.gob.pa</a></b>En el menú principal, selecciona la sección <b>'Documentos'</b>.Haz clic en <b>'Otro'</b> y escribe <b>'Listado de Cepadem'</b> para consultar el archivo actualizado.En caso de que el adulto mayor figure en el listado, los familiares o responsables deberán llamar al <b>506-6100</b> para agendar una cita y gestionar el trámite correspondiente.