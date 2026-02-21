Cepanim aún sin registro y Cepadem con listado activo: lo que debes saber

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya está disponible en su página web institucional el listado de personas que aún mantienen pendiente el cobro del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

La entidad explicó que el listado corresponde únicamente a beneficiarios que no han recibido el pago, pese a que el dinero fue reembolsado con anterioridad, pero quedó pendiente debido a que no fue retirado por los beneficiarios o sus herederos.

El MEF aclaró que el pago se realizará exclusivamente a quienes aparezcan en el listado oficial publicado en su portal digital.

¿Cómo verificar si tienes un pago pendiente del Cepadem?

Ingresa a www.mef.gob.pa

En el menú principal, selecciona la sección “Documentos”.

Haz clic en “Otro” y escribe “Listado de Cepadem” para consultar el archivo actualizado.

En caso de que el adulto mayor figure en el listado, los familiares o responsables deberán llamar al 506-6100 para agendar una cita y gestionar el trámite correspondiente.