Cepanim aún sin registro y Cepadem con listado activo: lo que debes saber

Cepadem disponible para consulta y Cepanim en espera de habilitación, informa el MEF.
Cepadem disponible para consulta y Cepanim en espera de habilitación, informa el MEF. Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 21/02/2026 07:00
El MEF informó que solo quienes aparezcan en el listado oficial podrán cobrar el Cepadem pendiente.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que ya está disponible en su página web institucional el listado de personas que aún mantienen pendiente el cobro del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes (Cepadem).

La entidad explicó que el listado corresponde únicamente a beneficiarios que no han recibido el pago, pese a que el dinero fue reembolsado con anterioridad, pero quedó pendiente debido a que no fue retirado por los beneficiarios o sus herederos.

El MEF aclaró que el pago se realizará exclusivamente a quienes aparezcan en el listado oficial publicado en su portal digital.

¿Cómo verificar si tienes un pago pendiente del Cepadem?

Ingresa a www.mef.gob.pa

En el menú principal, selecciona la sección “Documentos”.

Haz clic en “Otro” y escribe “Listado de Cepadem” para consultar el archivo actualizado.

En caso de que el adulto mayor figure en el listado, los familiares o responsables deberán llamar al 506-6100 para agendar una cita y gestionar el trámite correspondiente.

MEF dará a conocer pronto la apertura del registro para el Cepanim

El MEF informó que la plataforma de registro del Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim) aún no está habilitada. La entidad indicó que, una vez esté disponible, lo comunicará oportunamente a través de sus canales oficiales y redes sociales.

El Cepanim corresponde al pago de intereses generados por la retención de la segunda partida del décimo tercer mes a trabajadores del sector público y privado entre 1972 y 1983. Este beneficio será entregado a jubilados, pensionados y herederos a partir de junio.

La Contraloría General de la República emitirá los certificados, que serán documentos nominativos transferibles mediante endoso, libres de impuestos y embargos. Los pagos se realizarán en balboas a través del Banco Nacional de Panamá, mientras que el MEF establecerá la fecha de vencimiento final, como parte del proceso para saldar esta deuda histórica vinculada al décimo tercer mes.

