Venezuela condena renovación de emergencia de Estados Unidos tras operación política

Este sábado 21 de febrero, el Gobierno de Venezuela rechazó categóricamente la extensión por un año del decreto denominado “emergencia nacional” que Estados Unidos mantiene contra el país desde 2015, al considerarlo una medida sin fundamentos objetivos ni respaldo en el derecho internacional.

A través de un comunicado difundido en Telegram por el canciller Yván Gil Pinto, el Ejecutivo afirmó que la prolongación de este instrumento —establecido originalmente por la orden ejecutiva 13692— perpetúa “narrativas de confrontación” que, a criterio de Caracas, no reflejan las relaciones actuales entre ambos países y obstaculizan un clima de respeto mutuo. “Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional”, añadió.

La renovación fue prorrogada el miércoles 18 de febrero de 2026, dando continuidad de la Orden Ejecutiva 13692 firmada inicialmente el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente Barack Obama. Al respecto, Gil Pinto subrayó que, “once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo”.

El comunicado concluye exhortando al gobierno de Estados Unidos a asumir “un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales, abandone enfoques unilaterales y avance hacia una etapa de respeto reciproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de nuestras naciones”.

Esta fricción ocurre en medio de un contexto diplomático complejo. Las autoridades venezolanas, encabezadas por Delcy Rodríguez, vienen intensificado contactos con funcionarios estadounidenses para restablecer lazos diplomáticos que estuvieron interrumpidos desde 2019 y avanzar en acuerdos, especialmente en materia energética y de seguridad regional.

Recientemente, Rodríguez recibió en el Palacio de Miraflores a altos representantes de la administración estadounidense, como la encargada de negocios, Laura F. Dogu; el secretario de Energía, Chris Wright —con quien anunciaron un acuerdo energético de largo plazo—; y el jefe del Comando Sur, Francis L. Donovan, para coordinar estrategias contra el narcotráfico y el terrorismo.

Rodríguez asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes permanecen detenidos en Nueva York tras el operativo militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero, un acontecimiento que redefinio por completo el tablero político entre ambas naciones.