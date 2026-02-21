Venezuela condena renovación de emergencia de Estados Unidos tras operación política

Este sábado 21 de febrero, el Gobierno de <b><a href="/tag/-/meta/venezuela">Venezuela</a></b> rechazó categóricamente la extensión por un año del decreto denominado <i>'emergencia nacional' </i>que Estados Unidos mantiene contra el país desde 2015, al considerarlo una medida sin fundamentos objetivos ni respaldo en el derecho internacional.A través de un comunicado difundido en <b>Telegram</b> por el canciller <b>Yván Gil Pinto</b>, el Ejecutivo afirmó que la prolongación de este instrumento —establecido originalmente por la orden ejecutiva 13692— perpetúa <i>'narrativas de confrontación'</i> que, a criterio de Caracas, no reflejan las relaciones actuales entre ambos países y obstaculizan un clima de respeto mutuo. <i>'Desde su origen, este instrumento fue concebido sin base objetiva ni justificación real, bajo argumentos alejados de la verdad y del derecho internacional'</i>, añadió.La renovación fue prorrogada el miércoles 18 de febrero de 2026, dando continuidad de la Orden Ejecutiva 13692 firmada inicialmente el 8 de marzo de 2015 por el entonces presidente <b><a href="/tag/-/meta/barack-obama">Barack Obama</a></b>. Al respecto, <b>Gil Pinto </b>subrayó que, <i>'once años después, la realidad confirma lo que la República Bolivariana de Venezuela ha sostenido de forma consistente: nuestro país no representa amenaza alguna para el pueblo ni para el gobierno de los Estados Unidos, ni para ninguna nación del mundo'.</i>El comunicado concluye exhortando al gobierno de Estados Unidos a asumir 'un papel constructivo y de respeto en la conducción de sus relaciones internacionales, abandone enfoques unilaterales y avance hacia una etapa de respeto reciproco, diálogo franco basado en la soberanía, la no injerencia y el beneficio compartido de nuestras naciones'.Esta fricción ocurre en medio de un contexto diplomático complejo. Las autoridades venezolanas, encabezadas por <b><a href="/tag/-/meta/delcy-rodriguez">Delcy Rodríguez</a></b>, vienen intensificado contactos con funcionarios estadounidenses para restablecer lazos diplomáticos que estuvieron interrumpidos desde 2019 y avanzar en acuerdos, especialmente en materia energética y de seguridad regional.Recientemente, <b>Rodríguez</b> recibió en el<b> Palacio de Miraflores</b> a altos representantes de la administración estadounidense, como la encargada de negocios, <b>Laura F. Dogu</b>; el secretario de Energía, <b>Chris Wright</b> —con quien anunciaron un acuerdo energético de largo plazo—; y el jefe del Comando Sur,<b> Francis L. Donovan</b>, para coordinar estrategias contra el narcotráfico y el terrorismo. Rodríguez asumió la jefatura del Ejecutivo tras la captura de <b>Nicolás Maduro</b> y su esposa, <b>Cilia Flores</b>, quienes permanecen detenidos en Nueva York tras el operativo militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero, un acontecimiento que redefinio por completo el tablero político entre ambas naciones.