Rubén Blades felicita a Nando Boom por su premio en Lo Nuestro

El cantautor panameño Rubén Blades felicitó públicamente a su compatriota Nando Boom, nombre artístico de Fernando Orlando Brown tras recibir el galardón a Mejor Canción Dembow en los Premios Lo Nuestro, y destacó su papel como pionero de un estilo que, afirmó, nació en Panamá.

A través de un mensaje publicado el 20 de febrero de 2026 en su cuenta oficial de X, Blades celebró el reconocimiento otorgado a Nando Boom y sostuvo que el premio “no era para menos”, al considerar que el artista es el “originador de ese estilo cien por ciento panameño”.

El también actor y exministro resaltó la trayectoria del intérprete colonense dentro del desarrollo del dembow y del llamado “golpe del reguetón”, movimiento musical que, según expresó, tuvo sus bases en Panamá. “Finalmente comienzan a darle el crédito que merece por su labor musical de tantas décadas”, escribió Blades.

En su mensaje, el autor de “Pedro Navaja” también felicitó a la cantante dominicana Natti Natasha, quien compartió el galardón en la categoría.

Blades aprovechó la ocasión para anunciar que mantiene una colaboración con Nando Boom titulada “Un Día Especial”, la cual espera presentar próximamente al público. El salsero cerró su mensaje con un saludo afectuoso para el artista panameño.

Nando Boom es reconocido como una de las figuras clave en la evolución del reggae en español y en la consolidación del dembow como expresión urbana con sello panameño, influencia que más tarde impactó en el desarrollo del reguetón en la región.