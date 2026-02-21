Rubén Blades felicita a Nando Boom por su premio en Lo Nuestro

El cantautor panameño <b><a href="/tag/-/meta/ruben-blades">Rubén Blades</a></b> felicitó públicamente a su compatriota <b>Nando Boom</b>,<b> </b>nombre artístico de <b>Fernando Orlando Brown</b> tras recibir el galardón a <b>Mejor Canción Dembow</b> en los <b>Premios Lo Nuestro</b>, y destacó su papel como pionero de un estilo que, afirmó, nació en <b>Panamá</b>.A través de un mensaje publicado el 20 de febrero de 2026 en su cuenta oficial de <b>X</b>, Blades celebró el reconocimiento otorgado a Nando Boom y sostuvo que el premio<i> 'no era para menos'</i>, al considerar que el artista es el<i> 'originador de ese estilo cien por ciento panameño'</i>.El también actor y exministro resaltó la trayectoria del intérprete colonense dentro del desarrollo del dembow y del llamado <i>'golpe del reguetón'</i>, movimiento musical que, según expresó, tuvo sus bases en Panamá. <i>'Finalmente comienzan a darle el crédito que merece por su labor musical de tantas décadas'</i>, escribió Blades.En su mensaje, el autor de <b>'Pedro Navaja'</b> también felicitó a la cantante dominicana <b><a href="/tag/-/meta/natti-natasha">Natti Natasha</a></b>, quien compartió el galardón en la categoría.Blades aprovechó la ocasión para anunciar que mantiene una colaboración con <b>Nando Boom</b> titulada<b> 'Un Día Especial'</b>, la cual espera presentar próximamente al público. El salsero cerró su mensaje con un saludo afectuoso para el artista panameño.<b>Nando Boom</b> es reconocido como una de las figuras clave en la evolución del reggae en español y en la consolidación del <i>dembow</i> como expresión urbana con sello panameño, influencia que más tarde impactó en el desarrollo del reguetón en la región.