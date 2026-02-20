Rubén Blades rompe el silencio y envía mensaje a Willie Colón en medio de su crisis de salud

El cantautor panameño, Rubén Blades expresó públicamente sus deseos de pronta recuperación para el salsero neoyorquino Willie Colón, luego de que trascendiera que el trombonista fue hospitalizado de urgencia en Nueva York por un aparente problema respiratorio.

A través de un mensaje fechado el 20 de febrero de 2026, Blades señaló que había conocido por noticias en internet sobre la situación de su antiguo colega y que, aunque no contaba con mayores detalles, se sumaba a las oraciones por su restablecimiento.

“Le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente”, expresó. También extendió su apoyo a la esposa, hijos y seres queridos de Colón.

El gesto no pasó desapercibido en el mundo de la salsa, especialmente porque ambos artistas mantienen desde hace años una relación distante.

Las diferencias públicas y desacuerdos profesionales han marcado una separación notoria entre quienes en la década de 1970 conformaron una de las duplas más influyentes del sello Fania, responsables de discos emblemáticos que redefinieron la música latina.

En distintas entrevistas pasadas, Colón ha sido crítico con Blades, y se ha conocido que no mantienen comunicación directa.

Sin embargo, el mensaje difundido por el autor de “Pedro Navaja” deja ver un tono conciliador ante la situación de salud del músico estadounidense de ascendencia puertorriqueña.

La reacción de Blades ha sido interpretada por seguidores como un gesto de respeto más allá de las diferencias personales, recordando la huella conjunta que ambos dejaron en la historia de la salsa y en la cultura musical latinoamericana.

Hasta el momento, no se han dado mayores detalles oficiales sobre el estado de salud de Willie Colón.