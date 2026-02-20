Falta de información, la principal causa de quejas contra funerarias en Panamá

La falta de información se posiciona como la principal causa de conflicto entre consumidores y funerarias en Panamá. De acuerdo con el balance de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), entre 2020 y noviembre de 2025 se registran 1,128 quejas contra este sector, con un impacto económico de $165,183.61.

El dato más contundente del informe no solo es el volumen de reclamos, sino su origen. Un total de 913 casos, equivalentes al 80.9 %, responde a falta de información. Es decir, ocho de cada diez consumidores denuncian deficiencias en la explicación de contratos, condiciones de los servicios o alcances de los planes funerarios.

En un mercado marcado por la urgencia y la sensibilidad emocional, la transparencia se convierte en un elemento determinante. Sin embargo, las cifras oficiales evidencian que la comunicación clara sigue siendo el principal punto débil del negocio funerario.

El comportamiento anual muestra picos relevantes. El año 2023 registra el mayor nivel de conflictividad con 317 quejas. En 2024 la cifra baja a 233 casos, pero en 2025, aunque el número de expedientes es menor, el monto reclamado asciende a $27,695.06, una cifra que supera lo registrado en todo 2024, lo que sugiere reclamos de mayor cuantía.

Más allá de la evolución temporal, el informe revela una altísima concentración de quejas en un solo agente económico. Inversiones El Crepúsculo, S.A. acumula 1,014 de las 1,128 quejas históricas, lo que equivale a cerca del 90 % del total nacional en el periodo analizado.

Durante 2025 la tendencia se mantiene: de las 82 quejas reportadas en lo que va del año, 63 corresponden a esta empresa.

En segundo lugar se ubica Tu Bienestar Company, S.A., con 55 quejas acumuladas, muy por debajo del primer agente económico.

Además de la falta de información, otros motivos de reclamo incluyen la resolución de contrato, que representa el 11.6 % de los casos, seguido por rescisión contractual, incumplimiento de contrato y solicitudes de devolución de dinero.

En cuanto a la gestión de los casos, Acodeco informa que 1,134 quejas se resuelven a favor del consumidor —incluyendo expedientes iniciados en años previos pero cerrados dentro del periodo analizado— por un monto total de $136,495.14, algunos de los casos provienen del año 2006.

La mayoría de los procesos concluye mediante desistimiento, que representa el 64.4 % de los cierres. Los acuerdos entre empresa y consumidor alcanzan el 32.1 %. En 2025, los acuerdos adquieren mayor peso y representan el 41.7 % de las resoluciones favorables.

El balance muestra un doble escenario: por un lado, la autoridad logra recuperar fondos y cerrar casos a favor de los usuarios; por otro, la magnitud de quejas concentradas en un solo operador y el predominio de reclamos por falta de información colocan bajo escrutinio la transparencia y las prácticas contractuales dentro del sector.

El negocio de la muerte, que se activa en momentos de duelo y urgencia, también genera un movimiento económico que queda reflejado en más de $165 mil en reclamos administrativos en cinco años. Las cifras oficiales convierten la falta de información en el eje central del debate sobre la protección del consumidor en el mercado funerario panameño.