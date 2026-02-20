  1. Inicio
  2. >  Panamá
  3. >  Nacional
Nacional

Gobierno paga primera partida del décimo tercer mes 2026

A los funcionarios del Gobierno central se le pagó $90,668,176.
A los funcionarios del Gobierno central se le pagó $90,668,176. | Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Manuel Vega Loo
  • 20/02/2026 15:06
La Contraloría indicó que el desembolso coincide con el inicio del año lectivo 2026.

La Contraloría General de la República informó este viernes 20 de febrero que el Gobierno efectuó el desembolso correspondiente a la primera partida del décimo tercer mes del año 2026 por un monto de $156,701,504.

Según la entidad, el pago beneficia a 282,962 servidores públicos en el país.

La distribución de los recursos corresponde a:

Gobierno central: $90,668,176

Entidades descentralizadas: $44,023,580

Empresas públicas: $7,361,064

Intermediarios financieros: $855,998

Patronatos: $6,275,746

Municipios: $7,516,937

La Contraloría indicó que el desembolso coincide con el inicio del año lectivo 2026 y señaló que los recursos inciden en la actividad económica mediante el consumo interno y la circulación de capital.

El Gobierno reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales y la estabilidad financiera del Estado.

Lo Nuevo