Gobierno paga primera partida del décimo tercer mes 2026

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/contraloria-general-de-la-republica" target="_blank">La Contraloría General de la República</a> informó este viernes 20 de febrero que el Gobierno efectuó el desembolso correspondiente a la primera partida del décimo tercer mes del año 2026 por un monto de $156,701,504.Según la entidad, el pago beneficia a 282,962 servidores públicos en el país.<b>La distribución de los recursos corresponde a:</b><i>Gobierno central: $90,668,176</i><i>Entidades descentralizadas: $44,023,580</i><i>Empresas públicas: $7,361,064</i><i>Intermediarios financieros: $855,998</i><i>Patronatos: $6,275,746</i><i>Municipios: $7,516,937</i>La Contraloría indicó que el desembolso coincide con el inicio del año lectivo 2026 y señaló que los recursos inciden en la actividad económica mediante el consumo interno y la circulación de capital.El Gobierno reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales y la estabilidad financiera del Estado.