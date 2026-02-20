Gobierno paga primera partida del décimo tercer mes 2026

La Contraloría General de la República informó este viernes 20 de febrero que el Gobierno efectuó el desembolso correspondiente a la primera partida del décimo tercer mes del año 2026 por un monto de $156,701,504.

Según la entidad, el pago beneficia a 282,962 servidores públicos en el país.

La distribución de los recursos corresponde a:

Gobierno central: $90,668,176

Entidades descentralizadas: $44,023,580

Empresas públicas: $7,361,064

Intermediarios financieros: $855,998

Patronatos: $6,275,746

Municipios: $7,516,937

La Contraloría indicó que el desembolso coincide con el inicio del año lectivo 2026 y señaló que los recursos inciden en la actividad económica mediante el consumo interno y la circulación de capital.

El Gobierno reiteró su compromiso con el cumplimiento de las obligaciones laborales y la estabilidad financiera del Estado.