Meduca establece calendario escolar 2026: Las clases inician el 2 de marzo

De acuerdo con lo dispuesto, el calendario será de cumplimiento obligatorio e ininterrumpido y tendrá una duración total de 42 semanas académicas a nivel nacional.

El Ministerio de Educación (Meduca) estableció el calendario escolar correspondiente al año lectivo 2026 para los centros educativos oficiales y particulares del país, en los niveles de primaria, premedia y media, el cual dará inicio oficialmente el lunes 2 de marzo .

Meduca detalla fechas clave del calendario escolar 2026

Entre las fechas más relevantes del calendario escolar 2026, el Ministerio de Educación detalló:

Primer trimestre iniciará el 2 de marzo y culminará el 29 de mayo, con un receso escolar del 1 al 5 de junio.

El segundo trimestre se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre, mientras que el receso académico está previsto del 7 al 11 de septiembre.

En tanto, el tercer trimestre se extenderá del 14 de septiembre al 11 de diciembre.

De acuerdo con el Meduca, el año escolar concluirá con la semana de balance y graduaciones, programada del 14 al 18 de diciembre de 2026.