Meduca establece calendario escolar 2026: Las clases inician el 2 de marzo

Entre las fechas más relevantes del calendario escolar 2026, el Ministerio de Educación detalló:<b>Primer trimestre </b>iniciará el 2 de marzo y culminará el <b>29 de mayo</b>, con un receso escolar del <b>1 al 5 de junio</b>.El <b>segundo trimestre</b> se desarrollará del 8 de junio al 4 de septiembre, mientras que el receso académico está previsto del 7 al 11 de septiembre.En tanto, el <b>tercer trimestre</b> se extenderá del 14 de septiembre al 11 de diciembre.De acuerdo con el Meduca, el año escolar concluirá con la semana de balance y graduaciones, programada del 14 al 18 de diciembre de 2026.