Inasistencia de testigo frena el paso a los alegatos en el juicio Odebrecht

El juicio por el caso <b><a href="/tag/-/meta/caso-odebrecht">Odebrecht</a></b> no pudo avanzar este martes a la fase de alegatos luego de que <b>Damaris Rodríguez Araúz</b>, última prueba testimonial pendiente, no compareciera ante el tribunal.Tras la ausencia de la testigo, las partes sostuvieron una deliberación, luego de la cual la jueza <b><a href="/tag/-/meta/baloisa-marquinez-moran">Baloísa Marquinez</a></b> ordenó la emisión de una boleta de citación, la cual será remitida a Recursos Humanos de la <b>Policía Nacional</b>. En dicha boleta se establece que <b>Rodríguez Araúz</b> deberá comparecer este <b>viernes 14 de febrero a las 8:00 a.m.</b>La jueza indicó además que, debido a esta situación,<b> el juicio queda suspendido hasta la mañana del viernes</b>, cuando se espera evacuar el último testimonio pendiente y definir el paso formal a la etapa de alegatos.La comparecencia de <b>Rodríguez Araúz </b>es considerada clave para cerrar la fase testimonial del proceso, paso previo indispensable para que las partes presenten sus argumentos finales ante el tribunal.