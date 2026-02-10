Inasistencia de testigo frena el paso a los alegatos en el juicio Odebrecht

El juicio por el caso Odebrecht no pudo avanzar este martes a la fase de alegatos luego de que Damaris Rodríguez Araúz, última prueba testimonial pendiente, no compareciera ante el tribunal.

Tras la ausencia de la testigo, las partes sostuvieron una deliberación, luego de la cual la jueza Baloísa Marquinez ordenó la emisión de una boleta de citación, la cual será remitida a Recursos Humanos de la Policía Nacional. En dicha boleta se establece que Rodríguez Araúz deberá comparecer este viernes 14 de febrero a las 8:00 a.m.

La jueza indicó además que, debido a esta situación, el juicio queda suspendido hasta la mañana del viernes, cuando se espera evacuar el último testimonio pendiente y definir el paso formal a la etapa de alegatos.

La comparecencia de Rodríguez Araúz es considerada clave para cerrar la fase testimonial del proceso, paso previo indispensable para que las partes presenten sus argumentos finales ante el tribunal.