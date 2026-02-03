Jueza Marquínez fija fecha para los alegatos finales del juicio caso Odebrecht

Pese a la dilación y los tropiezos en la comparecencia de testigos y peritos, la jueza Baloísa Marquínez ha marcado el norte del proceso: la fase de alegatos del caso Odebrecht podría arrancar el próximo miércoles. Una vez se abra esta etapa decisiva, la Fiscalía tendrá el primer turno para presentar sus conclusiones contra los imputados.

Sin embargo, la decimotercera sesión no estuvo exenta de fricciones. El ritmo del juicio se vio frenado por la ausencia puntual de los testigos aducidos por los defensores Abel Almengor y Arturo Saurí. Este estancamiento obligó al tribunal a decretar un receso de urgencia ante la demora de los comparecientes Juan Cejudo Peña y Juan Jesús Cedeño.

Tras la primera interrupción, el estrado recibió a Juan Jesús Cedeño, exdirector del departamento legal del Metro de Panamá. Con una trayectoria de más de 25 años en contrataciones públicas, Cedeño fue sometido a un interrogatorio por parte de la defensa, seguido de las repreguntas de la fiscalía, buscando esclarecer los mecanismos contractuales de la megaobra.

En relación con la Línea 1 del Metro de Panamá, Cedeño explicó que las contrataciones se realizaron por delegación a través del sistema Panamá Compras, y precisó que los contratistas fueron el Consorcio Línea 1, integrado por Constructora Norberto Odebrecht y FCC.

Detalló que el primer secretario ejecutivo del Metro fue Roberto Roy y señaló que el entonces ministro de la Presidencia, Demetrio ‘Jimmy’ Papadimitriu, confió el liderazgo del proyecto a Roy, desde un inicio.

Papadimitriu también delegó completamente a Roy el proceso de selección de las empresas escogidas para la construcción de la Línea 1.

“Jimmy Papadimitriu delegó en el secretario ejecutivo de la Secretaría del Metro todas las facultades necesarias para que actuara de forma autónoma. El ministro no se involucraba en los procesos relacionados a la construcción del Metro de Panamá”, explicó el testigo.

Tras este avance, se decretó un receso que duró un poco más de una hora en espera de la segunda prueba testimonial. Cuando llegó el momento de la comparecencia de Juan Cejudo Peña, se tomó la decisión de aplazar la misma para el día de hoy.

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, Cejudo Peña se encuentra actualmente en una sede diplomática internacional, específicamente en el Reino de España, donde funge como agregado jurídico para cooperación internacional, condición que exige una autorización escrita que le otorgue la facultad de dar fe de que el testigo se encuentra físicamente en el recinto desde el cual comparecería.

El tribunal fue informado de que dicha autorización podría ser expedida hoy, miércoles a las 8:30 a.m. (hora de Panamá), motivo por el cual las partes acordaron aplazar la práctica de la prueba testimonial.

Para la sesión de hoy, está prevista la comparecencia de Juan Cejudo Peña, testigo aducido por el abogado Arturo Saurí, así como los testimonios de Santiago de Rosello, Elberto Rubio Yates y la declaración pericial de Luis Enrique de Gracia Moreno.

El aplazamiento se suma a los retrasos registrados durante el desarrollo de la decimotercera jornada, en un proceso judicial que continúa avanzando hacia su fase final.

El juicio del caso de Odebrecht, el escándalo más grande corrupción de América Latina, empezó el pasado 12 de enero con 25 personas procesadas, entre los que se encuentran los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, aunque este último su caso paso a la Corte Suprema de Justicia por su condición de diputado del Parlacen. En los primeros días se validaron tres acuerdos de penas.

El expediente del caso Odebrecht, cuya investigación se inició en el año 2015, comprende 2,800 tomos.