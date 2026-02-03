Protesta en Caracas: estudiantes de la UCV reclaman a Delcy Rodríguez la liberación de presos políticos

Los estudiantes de la Universidad Central de Venezuela (UCV) encabezaron este martes 3 de febrero una manifestación en Caracas en la que la comunidad estudiantil exige al liderazgo interino de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, la liberación inmediata de los detenidos por razones políticas. Además del retardo en las liberaciones de los presos políticos, los manifestantes denuncian las detenciones arbitrarias, así como la criminalización de la disidencia y de la lucha sindical en el país.

Las distintas imágenes que han circulado en la red social X exhiben pancartas de protesta que, entre otras peticiones, instan al Gobierno venezolano a que se haga justicia y se repare el daño causado por la represión política, al tiempo que exigen garantías de no repetición de violaciones a los derechos humanos.

Otra pancarta exige el cumplimiento de la Ley de Amnistía, anunciada el pasado 30 de enero por Delcy Rodríguez, una medida que, en palabras de la presidenta interina de Venezuela, busca facilitar la reconciliación entre los venezolanos y que significaría, de facto, la eliminación de las causas judiciales contra los detenidos de manera arbitraria o por razones políticas, así como el cierre de El Helicoide, el centro penitenciario más temido del país.

Esta última pancarta también pidió al chavismo la derogación de la Ley de Incitación al Odio, que, según los manifestantes, es utilizada como un mecanismo legal de persecución contra todo aquel que piense distinto al Gobierno.

El Foro Penal, una ONG de derechos humanos que vela por la defensa de las personas detenidas arbitrariamente o por razones políticas, contabiliza hasta el momento 687 presos políticos en Venezuela. Al mismo tiempo, hasta el pasado 1 de febrero, se han excarcelado 344 personas, de acuerdo con el último balance de la organización.

La vicepresidenta de la Federación de Centros Universitarios de la UCV (FCU-UCV), Rosa Cucunuba, afirmó que Venezuela “se convierte en un lugar de reencuentro para todos los venezolanos”.

“Buscamos llevar la voz de nuestras exigencias para que todos vean que estamos unidos. Hoy todavía tenemos presos políticos y familiares a las afueras de los centros de reclusión, sufriendo y esperando para finalmente poder abrazar a sus seres queridos. Esto se tiene que acabar. No podemos permitir que este sistema siga destruyendo a nuestro país y a los venezolanos. Los queremos a todos de regreso: a los que están en el exilio, a los presos políticos, y queremos recuperar nuestro país, una Venezuela libre y democrática”, expresó la líder estudiantil.

El pasado 27 de enero, un grupo de dirigentes universitarios interpeló a la presidenta encargada de Venezuela, a quien le recordaron que aún permanecían 200 jóvenes presos políticos en las cárceles del país. El grupo de estudiantes —encabezado por el presidente de la FCU-UCV, Miguel Ángel Suárez— le reclamó a Rodríguez por la situación crítica de los familiares de los presos políticos a las afueras de los centros penitenciarios.

En respuesta a estas reclamaciones, la dirigente chavista optó por culpar al “comportamiento de la clase política venezolana” de la Operación Determinación Absoluta, del pasado 3 de enero, la cual resultó en la captura del presidente depuesto Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por parte del Ejército estadounidense. Rodríguez además acusó a organizaciones de derechos humanos, como el Foro Penal, de cobrar a los familiares de los presos políticos, un señalamiento que fue desmentido por la propia organización y otras agrupaciones.