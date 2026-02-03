Carlos Saldaña es expulsado de Vamos tras votar por el subcontralor

La coalición Vamos expulsó este martes 3 de febrero al diputado del circuito 4-1, Carlos Saldaña, luego de que votara a favor de Omar Castillo para el cargo de subcontralor de la República, en una decisión que se apartó de la línea definida por la bancada.

La salida de Saldaña se produjo tras una votación que evidenció fisuras internas dentro de la coalición. En conversaciones previas, Saladaña había señalado que se abstendría de participar en la votación; sin embargo, finalmente recibió el respaldo del oficialismo, con el impulso de la diputada Dana Castañeda, lo que alteró el escenario político y detonó tensiones dentro de Vamos.

Horas después de conocerse su desvinculación, Saldaña confirmó que fue notificado formalmente de su expulsión y que acepta la decisión. “En efecto, me notificaron, lo acepto responsablemente”, señaló el diputado en entrevista, al tiempo que anunció que continuará ejerciendo su cargo como diputado independiente, con criterio propio.

En un comunicado fechado el mismo 3 de febrero, Saldaña defendió su actuación durante la votación del subcontralor, asegurando que su respaldo a Castillo respondió a una evaluación técnica y no a intereses políticos. Según explicó, su decisión fue “técnica, responsable y coherente” con el rol constitucional que le corresponde como parlamentario.

El diputado también subrayó que su curul no pertenece a una coalición, sino a los ciudadanos que lo eligieron. “Seguiré siendo un diputado independiente con criterio propio”, reiteró, marcando distancia de la organización política que ahora abandona.

Consultado sobre si la expulsión tenía sustento jurídico dentro del estatuto interno de Vamos, Saldaña evitó entrar en ese terreno. “Existe o no existe, realmente no quiero entrar en ese debate”, respondió, dejando claro que su prioridad no está en una disputa legal o política. En ese sentido, afirmó que su enfoque estará en atender las necesidades de su circuito. “Cuando la clase política pelea, quien pierde es la población, y yo no voy a caer en eso”, sostuvo.

La decisión de Saldaña de no confrontar públicamente a la coalición marca una diferencia respecto a otros episodios recientes. Con su salida, se convierte en el tercer diputado que abandona la bancada de Vamos, después de Betserai Richards y Manuel Cheng, lo que reduce aún más el peso parlamentario de la coalición dentro de la Asamblea Nacional.

Mientras tanto, Saldaña insistió en que continuará ejerciendo sus funciones legislativas “con plena libertad de criterio” y con un compromiso centrado en el interés público, alejándose de disputas internas y reafirmando su condición de independiente dentro del Legislativo.