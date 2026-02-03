Panamá y Estados Unidos inician gestiones formales para la exención de visas

Panamá y Estados Unidos iniciaron formalmente el proceso para una eventual exención de visas para los panameños para ingresar al país norteamericano. Este martes, instalaron el Grupo de Trabajo Interinstitucional, orientado a cumplir los requisitos necesarios para ingresar al Programa de Exención de Visas estadounidense.

El primer encuentro fue encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores encargado, Carlos A. Hoyos, y el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera. El encuentro fue definir los requerimientos técnicos, operativos y de seguridad que deberán atender las distintas entidades del Gobierno panameño, bajo un enfoque de coordinación interinstitucional, fortalecimiento de la seguridad fronteriza y mejora del intercambio de información.

El grupo trabajará en estrecha cooperación con la Embajada de Estados Unidos en Panamá y el Departamento de Seguridad Nacional, como parte de un proceso que exige estándares elevados en materia de seguridad, gestión migratoria, integridad documental y cooperación internacional.

Durante la reunión, Hoyos destacó que la conformación de este grupo representa un paso estratégico para el país y subrayó que el programa es un mecanismo basado en la confianza mutua.

Explicó que el cumplimiento requiere el esfuerzo articulado de múltiples instituciones del Estado. Añadió que la eventual exención no debe verse solo como una facilidad migratoria, sino como una herramienta para fortalecer los vínculos académicos, culturales, empresariales y sociales entre ambos países.

El embajador Cabrera señaló que se trata de un proceso complejo que no será inmediato, pero que avanza de manera coordinada para cumplir con todos los requisitos establecidos por la legislación estadounidense, garantizando viajes seguros y eficientes.

En la reunión participó en embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán. Además de autoridades de migración, aeronáutica de seguridad de ambos países, incluyendo funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos responsables del Programa de Exención de Visas.

El proceso se encuentra actualmente en fase de negociación formal, luego de que la solicitud fuera presentada el mes pasado por el presidente José Raúl Mulino, quien destacó que Panamá ya cumple con uno de los requisitos clave del programa: una tasa de rechazo de visas inferior al 4%, y manifestó la intención de concretar este objetivo durante su administración.