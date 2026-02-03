El mapa del poder legislativo: cómo la Asamblea redibujó sus comisiones

Uno de los cambios más significativos —y paradójicos— es la incorporación formal de Derechos Humanos en el nombre de una comisión, algo que no ocurría en la estructura anterior. La nueva 'Comisión de Gobierno, Derechos Humanos, Justicia y Asuntos Constitucionales' eleva nominalmente el tema a un estatus que antes no tenía.En contraste, la reforma sí creó la comisión número 15, dedicada a Ciencia, Innovación y Tecnología, presentada como señal de modernización. 'El crecimiento de la economía digital y los desafíos en ciberseguridad justifican un espacio propio', defendió uno de los proponentes.Pero la ausencia más notoria fue la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, propuesta por varios diputados pero finalmente descartada. 'Yo creo que la propuesta que presentó José Pérez Barbóni es completa... Introduce anticorrupción y transparencia', señaló el diputado Ernesto Cedeño, cuya preferencia fue ignorada. En los pasillos, un diputado de oposición comentó que 'nadie quiso asumir el costo político de presidir una comisión anticorrupción sin dientes'.La resistencia a los límites internosUno de los debates más incómodos giró en torno al artículo 45, que buscaba limitar la reelección en las juntas directivas de las comisiones. Varela defendió la coherencia institucional: 'Si el presidente de la Asamblea tiene la prohibición de reelegirse por más de dos períodos... quería hacer la misma referencia a las comisiones'. Su preocupación era el enquistamiento: 'Que un partido no pueda enquistar a un mismo diputado en una comisión los 5 años'.La mayoría no acompañó la idea. El diputado Benicio Robinson argumentó que sería 'incidir en las decisiones de los partidos políticos'. Cedeño llevó el argumento más lejos: 'Si constitucionalmente un diputado puede ser reelegido cuántas veces el elector le establezca... no veo entonces limitar una reelección'. La propuesta fue rechazada.Tampoco prosperaron iniciativas para imponer sanciones internas: multas a presidentes de comisiones que no convoquen reuniones, retención de salario por no rendir informes o la obligación de que las sesiones de Presupuesto sean públicas. En todos los casos, el resultado fue similar: pocos votos a favor y mayoría de abstenciones.